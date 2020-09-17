Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:36Заразились
на 17.09В России 1 085 281+5 762В мире 29 764 055+205 186

Источники заявили о неготовности Минфина к отступлению от плана по НДПИ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Совещание с участием главы Минфина Антона Силуанова не помогло компаниям горнодобывающего сектора добиться корректировки решения о введении рентного коэффициента в 3,5 к ставке НДПИ: ведомство запланировало поступления в размере чуть более 50 млрд рублей в год и не готово отступать от этой цифры, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с итогами прошедшей в четверг встречи.

По словам одного из них, целевой объем поступлений в бюджет-2021 от повышения НДПИ для металлургов и химиков был обозначен на уровне 54-56 млрд рублей.

Законопроект может быть внесен в Госдуму уже в ближайшие дни, корректировки могут быть только точечными, говорит он. В частности, на совещании обсуждалось исключение из поправок в Налоговый кодекс добычи серебра.

Компаниям дали месяц на обсуждение деталей, но маловероятно, что общая сумма изъятий будет корректироваться: Минфин занял жесткую позицию, подтверждает другой собеседник агентства.

Новость дополняется

Минфин РФ

Новости по теме

Новости

ЦБ разрешил пополнять анонимные кошельки для проездных до апреля 2021 года

ЦБ разрешил пополнять анонимные кошельки для проездных до апреля 2021 года

"Трубная металлургическая компания" ушла с Лондонской биржи

"Трубная металлургическая компания" ушла с Лондонской биржи

"Яндекс.Деньги" проведет ребрендинг и станет "ЮMoney"

"Яндекс.Деньги" проведет ребрендинг и станет "ЮMoney"

Нефть подешевела на ожиданиях встречи ОПЕК+

Нефть подешевела на ожиданиях встречи ОПЕК+

Правительство РФ одобрило отмену ряда льгот для нефтянки. Обобщение

Правительство РФ одобрило отмену ряда льгот для нефтянки. Обобщение

Силуанов раскрыл детали процесса кредитования Белоруссии на $1,5 млрд

Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

Вирусный невирусного везет: побочное действие моратория на взыскание долгов

Вирусный невирусного везет: побочное действие моратория на взыскание долгов

Правительство РФ одобрило проект бюджета на трехлетку

Минфин предложил отменить льготу по НДПИ для "Роснефти" и еще двух компаний

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');