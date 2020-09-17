Источники заявили о неготовности Минфина к отступлению от плана по НДПИ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Совещание с участием главы Минфина Антона Силуанова не помогло компаниям горнодобывающего сектора добиться корректировки решения о введении рентного коэффициента в 3,5 к ставке НДПИ: ведомство запланировало поступления в размере чуть более 50 млрд рублей в год и не готово отступать от этой цифры, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с итогами прошедшей в четверг встречи.

По словам одного из них, целевой объем поступлений в бюджет-2021 от повышения НДПИ для металлургов и химиков был обозначен на уровне 54-56 млрд рублей.

Законопроект может быть внесен в Госдуму уже в ближайшие дни, корректировки могут быть только точечными, говорит он. В частности, на совещании обсуждалось исключение из поправок в Налоговый кодекс добычи серебра.

Компаниям дали месяц на обсуждение деталей, но маловероятно, что общая сумма изъятий будет корректироваться: Минфин занял жесткую позицию, подтверждает другой собеседник агентства.

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