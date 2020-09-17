Директор "Открытой России" Пивоваров задержан после 14 суток ареста

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Полиция задержала исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова на выходе из спецприемника, где он отбывал арест на 14 суток, сообщила организация в четверг.

На видео, распространенном "Открытой Россией", сотрудники правоохранительных органов сообщили, что везут Пивоварова для составления протокола.

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

4 сентября Тверской суд Москвы назначил Пивоварову 14 суток административного ареста по ч.3 ст. 20.2 (нарушение порядка проведения публичного мероприятия, создавшее помехи движению транспорта и пешеходов) КоАП РФ. Сам

Поводом для административного дела стал пост Пивоварова в фейсбуке, в котором анонсировался сбор подписей под иском с требованием отменить поправки в Конституцию на акции 15 июля на Пушкинской площади. В полиции утверждают, что несогласованное мероприятие создало помехи движению пешеходов и транспорта.

Сам активист заявил в суде, что не признает вину. По его словам, он все время находился у памятника Пушкину и на дорогу не выходил, поэтому не должен нести ответственность за действия других людей. Свое административное дело он считает политически мотивированным.

Вечером 15 июля сторонники оппозиции проводили в районе Пушкинской площади несанкционированную акцию против внесения поправок в Конституцию. Часть митингующих прошли на улицу Петровка и легли на дорогу, перекрыв движение автомобилей.

Полицейские задержали участников акции. По данным, которые не подтверждены правоохранительными органами, были задержаны более 50 человек, в том числе несколько журналистов, освещавших мероприятие по заданию редакций. Позже задержанные были отпущены под обязательство о явке для составления административных протоколов.