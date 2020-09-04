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Исполнительный директор "Открытой России" Пивоваров арестован на 14 суток

Исполнительный директор "Открытой России" Пивоваров арестован на 14 суток
Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров во время несанкционированного митинга на Пушкинской площади
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова.

"Пивоваров признан виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Пивоваров признан виновным по части 3 статьи 20.2 ("Нарушение порядка проведения публичного мероприятия, создавшее помехи движению транспорта и пешеходов) КоАП РФ.

Поводом для административного дела стал пост Пивоварова в фейсбуке, в котором анонсировался сбор подписей под иском с требованием отмены поправок в Конституцию на акции 15 июля на Пушкинской площади в Москве. В полиции утверждают, что несогласованное мероприятие создало помехи движению пешеходов и транспорта.

Сам активист заявил в суде, что не признает вину. Он отметил, что все время находился у памятника Пушкину и на дорогу не выходил, поэтому не должен нести ответственность за действия третьих лиц. Свое административное дело он считает политически мотивированным.

Вечером 15 июля сторонники оппозиции проводили в районе Пушкинской площади несанкционированную акцию против внесения поправок в Конституцию. Часть митингующих проследовали на улицу Петровка и легли на дорогу, перекрыв таким образом движение транспорта.

Полицейские задержали участников акции. По данным, которые не подтверждены правоохранительными органами, были задержаны более 50 человек, в том числе несколько журналистов, освещавших мероприятие по заданию редакций. Позже задержанные были отпущены под обязательство о явке для составления административных протоколов.

Акция против поправок к Конституции в Москве

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Открытая Россия Андрей Пивоваров

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