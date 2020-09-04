Исполнительный директор "Открытой России" Пивоваров арестован на 14 суток

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров во время несанкционированного митинга на Пушкинской площади Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова.

"Пивоваров признан виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Пивоваров признан виновным по части 3 статьи 20.2 ("Нарушение порядка проведения публичного мероприятия, создавшее помехи движению транспорта и пешеходов) КоАП РФ.

Поводом для административного дела стал пост Пивоварова в фейсбуке, в котором анонсировался сбор подписей под иском с требованием отмены поправок в Конституцию на акции 15 июля на Пушкинской площади в Москве. В полиции утверждают, что несогласованное мероприятие создало помехи движению пешеходов и транспорта.

Сам активист заявил в суде, что не признает вину. Он отметил, что все время находился у памятника Пушкину и на дорогу не выходил, поэтому не должен нести ответственность за действия третьих лиц. Свое административное дело он считает политически мотивированным.

Вечером 15 июля сторонники оппозиции проводили в районе Пушкинской площади несанкционированную акцию против внесения поправок в Конституцию. Часть митингующих проследовали на улицу Петровка и легли на дорогу, перекрыв таким образом движение транспорта.

Полицейские задержали участников акции. По данным, которые не подтверждены правоохранительными органами, были задержаны более 50 человек, в том числе несколько журналистов, освещавших мероприятие по заданию редакций. Позже задержанные были отпущены под обязательство о явке для составления административных протоколов.