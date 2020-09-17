Оппозиционеру Пивоварову вменили организацию несанкционированной акции

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Задержанного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова подозревают в организации несанкционированной акции против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили в четверг в организации.

"Андрею Пивоварову вменяют организацию народного схода против поправок к Конституции 1 июля (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Андрей в ОВД "Мещанское", - говорится в сообщении.

Как уточнил "Интерфаксу" адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев, Пивоварову вменяется "организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". По его словам, речь идет об акции на Пушкинской площади против поправок в Конституции 1 июля.

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее сообщалось, что полиция задержала Пивоварова на выходе из спецприемника, где он отбывал 14 суток административного ареста. Этот срок 4 сентября ему назначил Тверской суд Москвы, признав его нарушителем порядка проведения публичного мероприятия, создавшим помехи движению транспорта и пешеходов (ч.3 ст. 20.2 КоАП РФ). Сам Пивоваров заявил в суде, что не признает вину и считает назначенное ему наказание чрезмерным.

Поводом для административного дела стал пост Пивоварова в фейсбуке, в котором анонсировался сбор подписей под иском с требованием отмены поправок в Конституцию на акции 15 июля на Пушкинской площади в Москве. В полиции утверждают, что несогласованное мероприятие мешало движению пешеходов и транспорта.