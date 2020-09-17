Постпред РФ при ЕС заявил о нестыковках в сообщениях о "бутылке с Новичком"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В заявлениях сторонников российского оппозиционера Алексея Навального о емкости с "Новичком" много нестыковок, заявил в четверг постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Оказывается, она (бутылка) пропутешествовала из гостиницы, где он жил в Томске, каким-то неведомым путем, минуя, видимо, все аэропортовые процедуры, и оказалась в Берлине. Кто ее привез? И кто специально ее забирал из его гостиничного номера? В общем, нестыковок больше, чем каких-то объяснений", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

На ремарку журналиста, каким образом эта бутылка так хорошо сохранилась, Чижов парировал: "Видимо старались".

Ранее в официальном аккаунте Алексея Навального в инстаграме появилось сообщение о том, немецкая лаборатория обнаружила следы отравляющего вещества "Новичок" в ходе исследования бутылки с водой из номера томской гостиницы, где жил Навальный. Как следует из сообщения, бутылку изъяли члены команды Навального после того, как стало известно, что оппозиционеру стало плохо в полете.

На странице Навального в инстаграме опубликовано видео, на котором показано как сотрудники ФБК и адвокаты приехали в номер к оппозиционеру.

"Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды", - утверждают авторы публикации.

"Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка", - говорится в сообщении.

Вопросы РФ о "нестыковках" по делу Навального

Ранее постоянное представительство РФ при Европейском союзе заявило о нестыковках в деле Навального и обратилось с вопросами к депутатам Европарламента и институтам ЕС. Список вопросов был опубликован на сайте российской миссии, но позднее он стал недоступен.

В частности, был задан вопрос о предполагаемом мотиве властей РФ в отравлении оппозиционера: "Будет ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей отравить Навального веществом из группы "Новичок", попадающего под Конвенцию о запрещении химического оружия, в российском городе с населением в полмиллиона человек, чтобы затем приложить максимальные усилия для его спасения и отправки на лечение в Германию, чтобы там этот "Новичок" был идентифицирован?"

Дипломаты далее задались вопросом, зачем властям РФ отравлять Навального, если "фактический уровень его популярности вряд ли достигает 2%". В этом доводе российская миссия ссылается на информацию "Левада-центра" от июля 2020 года.

Помимо этого, постпредство спросило, почему правительство Германии "так неохотно предоставляет российским компетентным органам результаты токсикологического анализа" и почему немецкие врачи "уклоняются от диалога" с российскими врачами.

У дипломатов возник вопрос, почему берлинскую клинику Charite, где проходит лечение Навальный, стали круглосуточно охранять еще до обнаружения "Новичка". Они также спросили, что стоит за историей о якобы обнаруженных следах яда на бутылке с водой, из которой Навальный пил в аэропорту Томска. По словам дипломатов, "ни камеры видеонаблюдения, ни фотографии не показывают, что Навальный использовал ее перед вылетом в аэропорту Томска".