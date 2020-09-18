Путину доложат о ситуации с Навальным, если в деле появится химоружие

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президенту Владимиру Путину не докладывают регулярно о ходе проверки, которая идет в связи со случившимся с Алексеем Навальным, Кремль не отслеживает эти детали, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы не занимаемся следственными действиями. Разумеется, президенту не будут об этом (какие предметы фигурируют в этом деле - ИФ) докладывать. Если бы были бы какие-то следы химического оружия на территории Российской Федерации, безусловно, президенту бы об этом доложили незамедлительно. Это было бы абсолютное ЧП", - сказал Песков на брифинге.

"В том-то и дело, нам говорят про следы "Новичка" на бутылке, а специалист говорит, что если следы "Новичка" на бутылке, то, по крайней мере, те, кто до нее дотрагивались и были бы рядом, могли получить поражение, - продолжил он. - Это совершенно не вяжется с заключениями экспертов. Если была бутылка, то почему ее куда-то увезли. Может быть, кто-то не заинтересован в том, чтобы было расследование?"

"Я уж не знаю, пытаются ли это выяснить наши правоохранительные органы или не пытаются. Но они компетентны в своих действиях, а мы деталями всего этого не обладаем", - заключил Песков.

Ранее он говорил, что доследственная проверка в связи с инцидентом продолжается, но юридических оснований для возбуждения уголовного дела нет, поскольку российские врачи не нашли признаков отравления Навального.

17 сентября Песков вслед за врачами сказал, что версия об отравлении политика была, но не подтвердилась. "Безусловно, мы обеспокоены в связи с той информацией, которая поступает от наших коллег в Берлине. Они говорят, что анализы показали, что речь идет об отравлении", - отметил он и напомнил, что Москва безуспешно пытается получить эти результаты от Германии или от ОЗХО.

Рассказ сторонников Навального о том, что они нашли в томской гостинице, где он останавливался перед отравлением, бутылку воды, на которой затем германские специлисты обнаружили следы "Новичка", Песков отказался анализировать. Он отметил, что бутылку, которая могла бы стать уликой в пользу отравления, почему-то вывезли из России.

"Мы, опять же, не имеем возможность каким-то образом ее проанализировать - эту бутылку. Наши специалисты ничего не могут сказать. В этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

По его словам, в этой ситуации вопросов стало больше, чем ответов.