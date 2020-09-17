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"Востокуголь" после смерти Босова выпал из плана перевозок по Севморпути

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Чиновникам, ответственным за выполнение президентского поручения заполнить Северный морской путь грузами к 2024 году, пришлось пока вычеркнуть из своих планов "Востокуголь".

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Проект еще при жизни Дмитрия Босова (ООО "УК "Востокуголь" входит в основанную им группу "Аллтек") выглядел проблемным на фоне обвинений со стороны правоохранительных органов в незаконной добыче угля на Таймыре. После самоубийства бизнесмена перспективы "Востокугля" стали еще более размытыми.

"Есть и неудачи на этом пути (развития Севморпути. - ИФ.). Это проект "Востокуголь", произошло несчастье с собственником. После таких событий все всегда идёт кувырком. Сейчас там делят имущество. Через неделю у меня встреча с инвесторами ("Востокугля." - ИФ.), и мы будем обсуждать. Но пока этот проект практически выпал из объёма перевозок (по Севморпути. - ИФ.)", - сказал в четверг ице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Мы, конечно, еще надеемся, что что-то там вытащим, но пока это все красным (цветом в плане грузоперевозок по Севморпути. - ИФ.)", - добавил он.

Востокуголь Севморпуть Юрий Трутнев Дмитрий Босов Владимир Путин ДФО

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