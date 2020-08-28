Суд вернул бизнесмену Александру Исаеву 50% в капитале "Востокугля"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области в четверг удовлетворил иск бизнесмена Александра Исаева, в котором он требовал восстановить свои права на 50% в ООО "УК Востокуголь" (входит в группу "Аллтек" погибшего в мае бизнесмена Дмитрия Босова), говорится в картотеке арбитражных дел.

Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Исаев, как следует из материалов суда, обратился в Арбитражный суд Московской области с требованием признать ничтожной сделку по купли-продаже 50% долей в уставном капитале ООО "УК "Востокуголь". Этот договор, как говорится в материалах, был заключен в апреле 2020 года между Исаевым и партнером по бизнесу Олегом Шемшуком.

ООО "УК "Востокуголь" ранее принадлежало Босову и его бывшему бизнес-партнеру Исаеву на паритетных началах. Как сообщалось, в апреле на сайтах компаний была размещена информация, что Исаев был освобожден от всех занимаемых должностей в компаниях "Сибантрацита" и "Востокугля" в связи с "вопиющими злоупотреблениями и хищениями".

Согласно ЕГРЮЛ, с 13 апреля этого года 50% Исаева в УК "Востокуголь" перешли совладельцу ООО "Аллтек" Олегу Шемшуку, а с 18 мая - самой УК "Востокуголь". Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать эти сделки и вернуть свою долю. По его ходатайству, суд арестовал 50% в уставном капитале ООО "УК "Востокуголь" до разрешения этого спора.