Вдова и отец Дмитрия Босова включились в судебный спор за владение "Востокуглем"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области привлек вдову и отца погибшего основателя группы "Аллтек" Дмитрия Босова - Катерину Босов и Бориса Босова - в качестве третьих лиц в деле по установлению прав владения на долю в ООО "УК "Востокуголь" (входит в "Аллтек"), ранее принадлежавшую Александру Исаеву, следует из материалов суда.

О привлечении Босовых в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, ходатайствовал представитель "Востокугля". В материалах дела указано, что они вдвоем на основании заключенного договора являются доверительными управляющими наследственным имуществом - долей Дмитрия Босова в размере 50% в уставном капитале УК.

В обоснование ходатайства представитель компании указал, что принятие судебного акта по делу может повлиять на права и обязанности Босовых, так как они в статусе доверительного управляющего осуществляют полномочия единственного участника в отношении доли. Суд с этой позицией согласился.

Из материалов дела также следует, что изначально вдова и отец Босова претендовали на участие в деле в качестве третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора. Они требовали обязать ООО "УК "Востокуголь" распределить принадлежащую обществу долю в размере 50% уставного капитала в их пользу, как законных наследников.

Суд счел, что это требование не направлено на предмет спора и может быть заявлено в рамках самостоятельного иска. В удовлетворении ходатайства суд отказал.

ООО "УК "Востокуголь" ранее принадлежало Босову и Исаеву на паритетных началах. В апреле на сайтах компаний была размещена информация, что Исаев был освобожден от всех занимаемых должностей в угольных компаниях "Аллтека" - "Сибантрацит" и "Востокуголь" - в связи с "вопиющими злоупотреблениями и хищениями". Тогда же, согласно ЕГРЮЛ, 50% Исаева в УК "Востокуголь" перешли совладельцу ООО "Аллтек" Олегу Шемшуку, а с 18 мая - самой УК "Востокуголь". Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать эти сделки и вернуть свою долю. По его ходатайству, суд арестовал 50% в уставном капитале ООО "УК "Востокуголь" до разрешения этого спора.

На прошлой неделе УК "Востокуголь" разместила на портале "Федресурс" уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о самобанкротстве. В качестве кредитора указана одна из компаний "Сибантрацита" - ООО "Разрез Восточный" (Новосибирская область).

В "Востокугле" тогда пояснили "Интерфаксу, что внутренний аудит, проведенный после продажи Исаевым доли в УК, показал, что "компания имеет отрицательные чистые активы, значительную кредиторскую задолженность, не способна расплатиться с кредиторами". Ситуацию, по оценке компании, усугубило то, что после гибели Босова наследники не успели вступить в права наследства, а Исаев в суде наложил арест на единственный актив УК "Востокуголь" - долю в совместном предприятии, владеющем строящимся терминалом "Порт "Вера" в Приморском крае.