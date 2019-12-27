Разогреть Арктику

Итоги года в сфере развития Арктики

Фото: Семен Майстерман/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Лютый холод, белые медведи, далекий край - это Арктика в представлении большинства людей. Ее огромные земли десятилетиями остаются неосвоенными, а транспортное сообщение - точечным и по фактической погоде. Но майский указ президента РФ Владимира Путина, поставивший задачу увеличить перевозку по Северному морскому пути, подстегнул запрос на арктические проекты. И вот уже начались состязания, у кого крупнее запасы в арктических недрах и кто перевезет больше грузов по арктическим акваториям.

Буквально за один год Арктика из отдаленной холодной территории превратилась в "горячую точку" интересов, где компании и чиновники ведут жаркие споры о налоговых льготах и бизнес-перспективах. К концу 2019 года был подготовлен пакет документов о развитии Арктики до 2035 года, что приблизило возможность изменений на российском севере. "Большая заварушка начинается в Арктике", - делится впечатлениями один из профильных чиновников.

Арктика-2035

Ровно год назад в поселке Сабетта (полуостров Ямал) премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Государственную комиссию по Арктике возглавит его зам Юрий Трутнев, одновременно занимающий пост полпреда президента на Дальнем Востоке. В своем первом интервью на посту куратора Арктики Трутнев заявил: региону нужны льготы и налоговые каникулы на все.

"Арктика - это геополитика, к арктическому региону проявляют интерес все крупные державы мира, поэтому Россия последовательно отстаивает свою позицию по обоснованию границ континентального арктического шельфа. Но Арктика - это и внутренняя политика России. Чтобы улучшать жизнь людей, нужна своего рода экономическая ось, вокруг которой можно было бы построить развитие арктической территории. Такой экономической осью может стать Северный морской путь", - говорил Трутнев "Интерфаксу".

Министерство развития Дальнего Востока, в ведение которого весной перешла и Арктика, в течение года работало над основными документами. Ключевыми из них стали Основы государственной политики и Стратегия развития Арктики до 2035 года, а также пакет предлагаемых преференций для новых проектов в регионе. Ведомство рассчитывает, что все одобрительные процедуры будут пройдены в первом полугодии 2020 года, и со второй половины наступающего года арктические преференции вступят в силу.

В настоящее время в Арктике живет всего 1,5% населения России. Но здесь добывается 83% газа и 17% нефти. В регионе формируется 10% ВВП, и на арктические проекты приходится 10% инвестиций, поступающих в экономику страны. При этом численность населения региона за 15 лет сократилась на 300 тыс. человек, а уровень безработицы, смертность и доля аварийного жилья - выше среднего по России.

Согласно прогнозам Минвостокразвития, арктическая зона в 2035 году - это 87-89% газа и 22-25% нефти России, 90-120 млн тонн сжиженного природного газа, 13-15% инвестиций в российской экономике. Ожидается, что к тому моменту основные социальные показатели в Арктике превысят среднероссийские, темпы роста промпроизводства и производительности труда окажутся выше в 1,5 раза. Через 15 лет все действующие населенные пункты крайнего Севера станут транспортнодоступны, население будет повсеместно пользоваться широкополосным доступом в интернет. К 2035 году в Арктике будет создано 150-200 тыс. новых рабочих мест. Планируемые частные инвестиции в арктические проекты оцениваются в 15 трлн рублей.

Сенсации-2019

Согласованные ведомствами арктические льготы предусмотрены для четырех групп новых инвестпроектов: добыча углеводородного сырья на шельфе, добыча на континентальной части, производство СПГ (туда же включат новую для Арктики отрасль - газохимию), а также иные проекты. По каждой группе существенно снижены или даже на длительное время обнулены налоги, и по каждой из групп (кроме, возможно, "иных" проектов) возникали жаркие обсуждения.

Тема стимулирования добычи на шельфе Арктики стала самой сенсационной. Трутнев анонсировал изменения долгое время неприкосновенных статей закона "О недрах", сделав реальным доступ к шельфу частных компаний (сейчас на арктическом шельфе могут работать только "Газпром" , "Роснефть" и их "дочки"). Трутнев считает, что изменением закона "О недрах" можно также завлечь иностранных партнеров на шельф - надо лишь обозначить такие условия, при которых и санкции не страшны. Кроме того, вице-премьер предложил для новых шельфовых проектов создать отдельную госкомпанию - координатора, которая не будет держателем лицензий на участки недр, но станет гарантом развития проекта. Отраслевая общественность до сих пор гадает, что это будет за компания и какие конкретно ей определят функции. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предлагал на эту роль "Росгеологию", но поддержки не нашел.

Горячо обсуждалась и возможность отзыва ранее выданных лицензий на шельфе, самые перспективные из которых уже поделили между собой "Роснефть" и "Газпром" (но из-за неэффективности работы в северных акваториях они не спешат там активизироваться). Естественно, недропользователи выступили против, а Минэнерго встало на их сторону: "Нужно не нанести ущерб действующим операторам шельфовых проектов. Мы считаем, что можно обязать недропользователей согласовывать изменения лицензионных соглашений с правительством. Соответствующий законопроект проходит процедуру согласования заинтересованными министерствами и ведомствами", - сказал министр энергетики Александр Новак в интервью газете РБК.

Проектом-сюрпризом на арктической суше в 2019 году стал "Восток Ойл", который может объединить активы "Роснефти" на севере Красноярского края и Пайяху Эдуарда Худайнатова. Сама Пайяха - тот еще рояль в кустах. В этом году ГКЗ утвердила запасы Пайяхской группы в 1,2 млрд тонн нефти по категории С1+С2, хотя профессионалы нефтяной отрасли очень скептически относились к потенциалу этого месторождения. Общие же запасы и ресурсы "Восток Ойла" "Роснефть" оценивала в 37 млрд б.н.э. А весь арктический кластер "Роснефти" может обеспечить добычу до 100 млн тонн нефти к 2030 году, заявлял глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Объединенные активы ("Восток Ойла") станут центром привлечения стратегических инвесторов. Мы в этом ключе уже работу проводим. Проявлен интерес со стороны крупнейших западных инвесторов и из Юго-Восточной Азии", - говорил глава "Роснефти".

Севморпуть-160

Пока же в Арктике реальное производство в промышленном масштабе с вывозом по арктическим морям обеспечивают только "Газпром нефть" (нефть Новопорта и Приразломной) и "НОВАТЭК" (сжиженный природный газ "Ямала СПГ"). Рост перевозок по Севморпути до заветных 80 млн тонн к 2024 году чиновники связывают в основном с СПГ. Да и в будущем именно сжиженный газ будет обеспечивать увеличение грузопотока по СМП. Выступая на форуме "Арктика - территория диалога", Новак сообщал, что на текущий момент в планах министерства стоит уровень производства СПГ к 2035 году в 113 млн тонн, но планку можно поднять выше. "Мы неоднократно говорили, что потенциал производства СПГ от 100 млн тонн до 140 млн тонн", - говорил он.

Минвостокразвития, не называя конкретных проектов, видит потенциал роста загрузки Севморпути до 160 млн тонн за 15 лет. Замглавы ведомства Александр Крутиков, представляя на парламентских слушаниях в Совете Федерации проект стратегии Арктической зоны до 2035 года, говорил: "Мы вполне реально можем довести добычу газа в Арктике до 90% от общероссийской, добычу нефти - до четверти от общероссийской. Арктика позволит России занять место одного из лидеров по СПГ с объемом в 120 млн тонн нефти. Развитие нефтегазовой отрасли в Арктике позволит в ближайшие 15 лет довести загрузку Севморпути до 160 млн тонн, то есть в восемь раз больше по сравнению с 2018 годом".

Минвостокразвития подчеркивает, что в ближайшее десятилетие объем перевозок по Севморпути будет практически полностью формироваться за счет российских грузоотправителей. Но именно удовлетворение их потребностей в ледоколах, навигации, связи, безопасности создаст базу для круглогодичного прохождения судов по СМП с коммерческой скоростью. В итоге Северный морской путь станет глобально конкурентоспособным транспортным коридором, станет конкурировать с южными маршрутами, и, начиная с 30-х годов этого века, позволит России наращивать объемы международных перевозок по СМП. В связи с этим уже прорабатывается проект регулярной контейнерной линии между Мурманском и Петропавловск-Камчатским.

Такие перспективы роста грузопотока по СМП заставили Росатом (оператор по развитию инфраструктуры Северного морского пути) всерьез засомневаться - а хватит ли России судов для транспортировки всех богатств. "У нас крупнотоннажное (строительство - ИФ) ведет только "Звезда" и, может быть, завод в Керчи, где свои ограничения. Фактически такой набор судов арктического класса надо, наверное, в подпрограмму отдельную выделить. Но такое ощущение, что без еще одной верфи - не знаю, на западе или еще где-то - вряд ли такую задачу решить. Или придется серьезный объем на западных верфях размещать", - заявил заместитель генерального директора госкорпорации, директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша на последнем заседании госкомиссии по Арктике.

В целом к концу 2019 года артподготовка перед штурмом Арктики завершена: законопроекты на изготовке, компании на марше, госкорпорации стоят в штыки. 2020 год внесет ясность - насколько широким может быть поток инвестиций на крайний север, поможет ли он в реальности запустить новые стройки. И как скоро в холодной Арктике станет по-настоящему жарко.