Путин в четверг побеседует с 20 избранными губернаторами

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 24 сентября побеседует с 20 избранными главами регионов в режиме видеоконференции, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, президент сначала выступит перед ними, затем произойдет "обмен мнениями в свободном режиме".

Он напомнил, что такие мероприятия после выборов в последние годы проходят регулярно.

Пескова также спросили, как в Кремле оценивают кредитование регионов в рамках антикризисных мер и рассматривается ли возможность повышения финансовой самостоятельности субъектов Федерации.

"Регионы получают прямую поддержку из федерального бюджета в это нелегкое время. В этом плане правительство действует весьма оперативно", - ответил он.

Песков напомнил, что последние десять лет многое делаалось для сокращения и реструктуризации долговой нагрузки регионов.

"Это был бич - долговая нагрузка регионов, когда очень многие из них тратили огромные деньги просто на обслуживание долгов коммерческих банков. И долги брались под огромные проценты. Здесь была проделана титаническая работа. Поэтому здесь нужно будет действовать очень аккуратно: с одной стороны, очевидно, что предстоит поддерживать регионы, но, с другой стороны, важно избежать возвращения в ситуацию, когда регионы несли непосильный груз коммерческих долгов на своих плечах", - сказал он.