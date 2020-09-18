Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:46Заразились
на 17.09В России 1 085 281+5 762В мире 29 764 055+205 186

В глубоком обрыве обнаружено тело пропавшего в горах Ингушетии мужчины

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело пропавшего накануне в горном Джейрахском районе Ингушетии человека, сообщили агентству "Интерфакс" в аварийно-спасательной службы региона в пятницу.

"Сообщение о пропаже человека в Джейрахском районе поступило в дежурную смену службы. Пропавший без признаков жизни обнаружен в высокогорном селе Ляжги. Спасатели с использованием альпинистского снаряжения вытащили тело погибшего из глубокого обрыва", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в поисковой операции участвовали специалисты поисково-спасательного отряда "Армхи".

Ингушетия

Новости

Рыбака из Северной Кореи приговорили к семи годам колонии

Кобзев вступил в должность губернатора Иркутской области

Поправки, "окрашивающие" допдоходы от изменения НДФЛ, внесли в Госдуму

Пандемия коронавируса

Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

Навальный попал в больницу

Соратники Навального предположили, что его отравили в томской гостинице

Что произошло за день: четверг, 17 сентября

МИД счел политическим шагом передачу данных по Навальному западным лабораториям

МИД счел политическим шагом передачу данных по Навальному западным лабораториям

"Востокуголь" после смерти Босова выпал из плана перевозок по Севморпути

Курс рубля ускорил снижение к доллару и евро

Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы

Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');