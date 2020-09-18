В глубоком обрыве обнаружено тело пропавшего в горах Ингушетии мужчины

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело пропавшего накануне в горном Джейрахском районе Ингушетии человека, сообщили агентству "Интерфакс" в аварийно-спасательной службы региона в пятницу.

"Сообщение о пропаже человека в Джейрахском районе поступило в дежурную смену службы. Пропавший без признаков жизни обнаружен в высокогорном селе Ляжги. Спасатели с использованием альпинистского снаряжения вытащили тело погибшего из глубокого обрыва", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в поисковой операции участвовали специалисты поисково-спасательного отряда "Армхи".