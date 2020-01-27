СК начал проверку после гибели двух детей в карьере рудника в Оренбургской области

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку из-за гибели двоих подростков в Гайском городском округе Оренбургской области.

Региональное СУ СКР сообщает в понедельник, что накануне днем два 13-летних мальчика ушли из дома на прогулку. Спустя три часа подростки не вернулись, их родители забили тревогу и стали разыскивать детей.

"Около 21:00 родственники самостоятельно обнаружили следы, которые вели от дороги к отвалам, где нашли тела двоих мальчиков, засыпанные осыпью искусственного отвала породы со снегом", - говорится в сообщении.

СУ СКР уточняет, что тела детей были найдены в 1 км от поселка Калиновка, видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было.

В свою очередь местные СМИ сообщают, что подростки катались с горы и их могло засыпать в результате схода снежной лавины и обвала горной породы. Журналисты уточняют, что погибшие дети - учащиеся 7 класса местной школы.

Это не единственный случай гибели детей в Оренбуржье, произошедший в минувшие выходные.

Так, региональное СУ СКР сообщает, что накануне утром на обочине автомобильной дороги между селами Барангулово и Куруил Кувандыкского городского округа было обнаружено тело 15-летнего мальчика.

По предварительным данным, вечером в субботу он с друзьями пошел в соседнее село, расположенное в нескольких километрах. В пути мальчик отстал, сказав другу, что догонит его, но так домой и не вернулся.

Родители начали самостоятельные поиски сына, однако они не дали результатов. Тело подростка под утро обнаружил на обочине дороги местный житель. Причины смерти устанавливаются.