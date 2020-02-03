Адвокаты попросили возобновить дело об убийстве американца, погибшего в горах Бурятии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Представители матери студента Иркутского лингвистического института, гражданина США Колина Мэдсена, погибшего в горах Бурятии в 2016 году, попросили прокуратуру отменить решение следствия, прекратившего уголовное дела об убийстве молодого человека, настаивая, что его смерть носила криминальный характер, сообщили "Интерфаксу" российские адвокаты женщины Иван Павлов и Евгений Смирнов.

Тело Мэдсена, пропавшего в Бурятии в ночь на 27 марта, было обнаружено 4 апреля в 1,5 км от курортного горного поселка Аршан. Согласно официальной версии Следственного комитета РФ (СКР), Мэдсен приехал с приятелями в Аршан, расположенный у подножия Восточных Саян в 500 км от Улан-Удэ, для отдыха, и перед исчезновением употреблял наркотики. Рано утром 27 марта пропажу американца обнаружил один из товарищей, которые после самостоятельных неудачных поисков Мэдсэна обратились в полицию.

Через девять дней поисков тело Мэдсена было обнаружено. Согласно выводам экспертов следствия, молодой человек умер из-за переохлаждения. По факту исчезновения Мэдсена 31 марта 2016 года в Тункинском следственном управлении СКР по Бурятии было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Летом 2016 года дело было прекращено, после чего это решение отменила прокуратура, однако в начале 2019 года следствие вновь закрыло расследование.

Претензии адвокатов

"С принятым решением о прекращении уголовного дела мы не согласны. Мы настаиваем, что вывод следствия о ненасильственной смерти Мэдсона не основан на фактических обстоятельствах. Постановление о прекращении уголовного дела мы считаем незаконным, необоснованным и подлежащем отмене", - заявил "Интерфаксу" адвокат Павлов, представляющий интересы матери Мэдсена.

По делу было допущено множество существенных нарушений закона, не были проведены необходимые следственные действия, что повлияло на решение следователей закрыть дело, отметил, в свою очередь, адвокат Смирнов. "Также выводы экспертов о ненасильственной смерти Колина вызывают сомнения и опровергаются рядом независимых исследований, проведенных ведущими специалистами в своей области", - добавил юрист.

В жалобе прокурору Бурятии представители матери Мэдсена, которая была признана потерпевшей по прекращенному уголовному делу, просят надзорное ведомство признать незаконным и отменить постановление о прекращении дела, а также обязать следствие устранить допущенные при расследовании нарушения, проведя необходимые следственные действия.

Так, указывают адвокаты, оспариваемое постановление основывается на экспертизе трупа Мэдсена. Однако, как указывают юристы, специалистами не были описаны множественные повреждения на теле молодого человека, которые видны на имеющихся в деле фото и видео, а также не выяснено, почему они появились.

Адвокаты отмечают, что из объяснений экспертов "не ясно, в результате чего могли быть получены ссадины на теле", а также непонятно, откуда взялись повреждения под одеждой и обувью Мэдсена, "в частности, на плечах, предплечье, груди, задней поверхности стопы".

Криминальный характер смерти Мэдсена

Кроме того, отмечается в жалобе, по результатам экспертиз обстоятельств смерти Мэдсена, которые были проведены иностранными специалистами, последние установили, что смерть студента носила криминальный характер.

В частности, по мнению американских экспертов, положение трупа Мэдсена на месте обнаружения доказывает, что он погиб в другом месте, а травмы на его теле и разрывы на одежде могут говорить о том, что он был участником драки.

Адвокаты матери Мэдсена считают, что в случае, если расследование будет возобновлено, по делу необходимо провести дополнительную судебно-медицинскую экспертизу.

Павлов и Смирнов ставят под сомнение и результаты химико-токсикологической экспертизы, согласно которой следы наркотиков были обнаружены в моче Мэдсена, но не были найдены в волосах. Это, настаивают адвокаты, ставит под сомнение правильность экспертизы в целом и влечет за собой необходимость проведения новой.

Также адвокаты подчеркивают, что выводы следователя, которыми он обосновал прекращение расследования, противоречат материалам и фактическим обстоятельствам дела.

Мэдсен вел здоровый образ жизни и не употреблял наркотики - адвокаты

Адвокаты отмечают, что молодой человека вел здоровый образ жизни, не употреблял наркотики и алкоголь, в том числе во время поездки в Аршан, "ни до, ни на момент исчезновения не находился в неадекватном, контролируемом состоянии или в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а следовательно, не мог потеряться и замерзнуть".

Также, говорится в жалобе в прокуратуру, следователи не учли, что американец был опытным путешественником, обладал навыками поведения в трудных природных условиях, находился в хорошей физической форме, не менее пяти раз посещал Аршан. Адвокаты утверждают, что опрошенные друзья и знакомые характеризовали Мэдсена как самостоятельного, ответственного, пунктуального и хорошо ориентирующегося на местности человека. Однако следствие, утверждается в жалобе, не проверило, почему молодой человек оказался на таком большом расстоянии от места ночевки и не смог вернуться назад

Адвокаты отдельно обращают внимание прокуратуры на то, что следствие устанавливало только обстоятельства событий 26-27 марта, когда Мэдсен пропал, и не выяснило, что с ним происходило до момента обнаружения 4 апреля, в том числе его маршрут к месту, где был найден труп. Также следствие не запросило биллинги мобильных телефонов приятелей студента, которые приехали с ним в Аршан, подчеркивают Павлов и Смирнов.

Как пояснил "Интерфаксу" адвокат Смирнов, жалоба в прокуратуру была направлена 3 февраля. На ее рассмотрение у надзора есть не более 10 суток после получения. Комментариями прокуратуры и СКР по ситуации агентство в настоящее время не располагает.