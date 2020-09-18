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Прошение белгородского губернатора об отставке не поступало в Кремль

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Кремль еще не получил прошения об отставке губернатора Белгородской области Евгения Савченко, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Там, видимо, будут осуществляться контакты с тем, чтобы прояснить ситуацию", - добавил он.

17 сентября Савченко объявил, что решил уйти с поста досрочно. Пескова спросили, принята ли отставка губернатора.

Пресс-служба Савченко в четверг сообщила, что он проинформировал членов областного правительства, что в связи с избранием депутатом областной думы он решил оставить пост губернатора, а затем он может стать представителем заксобрания в Совете Федерации.

Губернатор также представил своего нового заместителя Дениса Буцаева. СМИ предполагают, что Буцаев может стать врио главы региона.

Буцаев работал в администрации Московской области и некоторое время был директором Российского экологического оператора.

Савченко руководит Белгородской областью с 1993 года.

Денис Буцаев Евгений Савченко Кремль Дмитрий Песков Белгородская область

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