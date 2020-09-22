Бывший белгородский губернатор перейдет в Совет Федерации

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Белгородская областная дума единогласно согласилась наделить бывшего губернатора Евгения Савченко полномочиями члена Совета Федерации. Перед этим депутаты большинством голосов приняли его отставку.

"Я добровольно оставляю свой пост с чувством исполненного долга перед вами, дорогие мои земляки", - сказал Савченко на заседании.

Евгению Савченко 70 лет. Он руководил Белгородской областью почти 27 лет, дольше всех российских губернаторов. В последний раз он переизбрался губернатором в сентябре 2017 года, набрав 69,29% голосов.

17 сентября Савченко неожиданно заявил, что решил досрочно уйти в отставку, поскольку на только что прошедших выборах избрался в областное заксобрание. Тогда же пресс-служба администрации региона сообщила, что 22 сентября депутаты могут наделить экс-губернатора полномочиями сенатора.

Также 17 сентября Савченко представил региональным министрам только что назначенного вице-губернатора - 43-летнего Дениса Буцаева, бывшего чиновника администрации Подмосковья и экс-директора "Российского экологического оператора".

22 сентября областная дума назначила Буцаева и.о. главы региона по рекомендации Савченко.