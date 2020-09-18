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Заявивший о повторной болезни COVID глава Тувы скоро вернется к работе

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Глава Тувы Шолбан Кара-оол, уже во второй раз госпитализированный с COVID-19, выздоравливает и скоро вернется к работе, сообщила "Интерфаксу" его пресс-секретарь Долаана Салчак.

"Информация об отставке главы не соответствует действительности. Это глупые провокации, кто-то делит шкуру неубитого медведя. Глава чувствует себя хорошо и скоро вернется к работе", - сказала Салчак.

Сам Кара-оол на своей странице "ВКконтакте" также сообщил в пятницу, что скоро выходит на работу. "Скоро выхожу на работу, а ее накопилось много, и ответственность перед моими земляками, поддержку которых я чувствую каждый день и в самый трудный час! Всем большой привет и не болеть, дорогие мои!", - написал Кара-оол.

Глава республики также напомнил поговорку, касающуюся преждевременных сообщений о смерти. "Забавно, каждый раз, стоит уехать из республики, "доброжелатели" спешат снять с должности, отправить в отставку и т.д. А нынче особо нетерпеливые даже похоронили! Видимо, совсем кому-то невтерпеж. Так хочется меня живьем закопать. В народе про это хорошо сказано: кого при жизни хоронят, тот долго живет. Так что ни с кем не прощаюсь", - написал он.

24 августа глава Тувы сообщил, что заразился коронавирусом во второй раз. Его перевезли на лечение в Москву в военный госпиталь имени Вишневского.

В первый раз о госпитализации главы Тувы с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" стало известно 25 мая. 28 мая Кара-оол в своем видеообращении в соцсетях сообщил об улучшении своего состояния. 4 июня он получил второй отрицательный результат на коронавирус и вернулся к работе.

Тува Шолбан Кара-оол коронавирус

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