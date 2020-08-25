Повторно заразившегося COVID-19 главу Тувы повезли в Москву

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Глава Тувы Шолбан Кара-оол, который повторно заразился коронавирусом, направлен в Москву на дополнительное обследование, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Там добавили, что врачи оценивают его состояние как стабильное и удовлетворительное, что подтверждают результаты общих анализов. Высокую температуру чиновники объяснили вирусной интоксикацией.

"В связи с тем, что последствия инфекции не изучены в достаточной степени, глава Тувы направлен для дополнительного обследования в Москву, - заявили в пресс-службе. - Все необходимое лечение оказано в Кызыле".

Кара-оол перешел на дистанционную работу и держит на контроле жизненно важные вопросы в регионе. Его обязанности временно исполняет его первый заместитель Александр Брокерт.

В первый раз глава Тувы заразился коронавирусом в мае, сообщалось о его госпитализации. 4 июня стало известно, что он вылечился и получил два отрицательных теста.

24 августа он записал видеообращение во "ВКонтакте" и сообщил, что заразился повторно. По его словам, болезнь протекает иначе, чем в первый раз. Если в мае проблемы были связаны с дыхательными путями, то сейчас у него сильные головные боли.