Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки в будущем

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в базовом прогнозе все еще видит пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Сегодня мы сохранили ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, (. . .) хотя в базовом прогнозе мы все еще видим пространство для смягчения денежно-кредитной политики", - начала она свое выступление.

На прошлом заседании в июле ЦБ снизил ставку на 25 базисных пунктов, перед этим в июне - разом на 100.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в июльском заявлении регулятора. Новое заявление повторяет это обещание, подкрепляя ожидания возможного следующего снижения на одном из двух оставшихся в 2020 году заседаний - 23 октября или 18 декабря.

Набиуллина допускает возвращение к нейтральной ДКП во второй половине трехлетнего прогнозного периода, но считает, что говорить об этом рано.

"Действительно, наша ставка ниже диапазона нейтральной ставки, как мы его оцениваем 5-6%. И, конечно, мы видим, что когда-то нам придется возвращаться в нейтральный диапазон. Пока мы видим, что это будет происходить во второй половине прогнозного периода, трехлетнего прогнозного периода, к концу этого периода", - сказала Набиуллина.

По ее словам, когда это будет происходить и какими темпами, будет зависеть от развития ситуации.

"И пока об этом говорить преждевременно, потому что пока мы видим еще пространство для снижения ключевой ставки", - отметила глава ЦБ.