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Фильм "Доктор Лиза" получил приз зрительских симпатий на "Кинотавре"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - На фестивале "Кинотавр" приз зрительских симпатий получила картина Оксаны Карас "Доктор Лиза". Таковы результаты голосования на сайте "Кинопоиск". Лента победила, набрав 8,5 из 10 баллов.

В фильме показан один день жизни благотворителя и члена Совета по правам человека при президенте Елизаветы Глинки (Доктора Лизы). Главную героиню сыграла Чулпан Хаматова. В картине также снялись Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Елена Коренева, Татьяна Догилева и другие.

По итогам голосования второе место получила мистическая драма о якутской знахарке-изгое "Пугало" Дмитрия Давыдова, первый в истории конкурсной программы "Кинотавра" фильм из Якутии. На третьем месте оказался "Китобой" Филиппа Юрьева о юном охотнике с Чукотки.

В 2019 году приз зрительских симпатий достался комедии Анны Пармас "Давай разведемся".

31-й открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 11 по 18 сентября.

Глинка погибла 25 декабря 2016 года в катастрофе самолета Минобороны Ту-154 над Черным морем. Она должна была лететь в Сирию.

Доктор Лиза Кинотавр Сочи Оксана Карас Елизавета Глинка Чулпан Хаматова

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