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Володин возглавит совет благотворителей фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с соратниками и коллегами Елизаветы Глинки выступил с инициативой создания совета благотворителей "Справедливой помощи Доктора Лизы".

В состав совета войдут депутаты Госдумы и сам Володин, который его и возглавит, сообщила пресс-служба нижней палаты в понедельник. Согласно сообщению, ежегодно каждый из членов совета благотворителей будет перечислять средства для реализации проектов фонда по помощи нуждающимся.

Как заявила журналистам руководитель международной общественной благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Татьяна Константинова, "создание Совета благотворителей даст возможность оказывать адресную помощь большему количеству людей, попавших в трудную жизненную ситуацию".

"Мы благодарны за поддержку. Наша организация будет отчитываться за все полученные средства, сейчас у нас основные направления оказания помощи: детям, пострадавшим в военных действиях, а также бездомным и людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Если мы поймем, что можем дополнительно оказывать помощь и по другим направлениям, то, несомненно, будем расширять свою благотворительную деятельность", - сказала Константинова.

В пресс-службе напомнили, что в 2018 году Володин пожертвовал по 2,5 млн рублей благотворительному фонду имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" и международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы".

"Справедливая помощь Доктора Лизы" основана в 2007 году врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой для помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. Силами фонда реализуются программы, среди которых оказание медицинской и психологической помощи.

После трагической гибели Глинки в авиакатастрофе под Сочи в декабре 2016 года благотворительная организация нуждается в поддержке, в том числе и финансовой, чтобы продолжать благотворительную миссию, начатую ее основательницей.

Госдума Вячеслав Володин

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