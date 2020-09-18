В РАН пояснили, почему не стоит опасаться нового карантина по COVID-19

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вице-президент Российской академии наук, курирующий медицину, Владимир Чехонин считает, что пока не стоит опасаться объявления нового карантина по коронавирусу.

"Из-за некоторого увеличения заболеваемости коронавирусом люди стали выражать боязнь объявления нового карантина. Но мы, конечно, будем делать все необходимое, чтобы распространения заболевания в таком масштабе не было. К тому же для борьбы с распространением заболевания коронавирусом у нас есть отлично накопленный потенциал", - сказал Чехонин в пятницу "Интерфаксу".

По его словам, некоторое повышение заболеваемости в Москве и в стране в целом медиками было вполне ожидаемо, число больных не могло не увеличиться, потому что люди ездили в места, где была распространена коронавирусная инфекция. "На отдыхе, как известно, люди теряют бдительность, нарушают основные принципы самоизоляции. Незаметно для себя заболевают, а, возвращаясь, расширяют распространение вируса", - пояснил академик.

Кроме того, добавил он, нельзя сбрасывать со счетов и сезонную активность респираторно-вирусных заболеваний. "Очень сложно проводить диагностику между коронавирусной инфекцией и просто вирусной инфекцией сезонной. Но должен подчеркнуть, что врачебное сообщество хорошо научилось диагностировать эти заболевания, и гораздо быстрее и активнее справляться с коронавирусной инфекцией", - заявил он.

При этом Чехонин не ждет "какого-то бесконтрольного увеличения вирусных заболеваний". "Они будут находиться под контролем, и наши врачи с ними справятся", - считает он.

Во-первых, по словам академика, "уменьшилась смертность". "Это связано с тем, что сформировался определенный алгоритм: как подходить к инфекции, как ее диагностировать и что в этом случае предпринимать - незамедлительную госпитализацию или больной может лечиться дома", - объяснил Чехонин.

Кроме того, заметил он, "появились и противовирусные препараты, которые сдерживают вирусную инфекцию". "Мы накапливаем популяционный иммунитет за счет того, что большое количество людей уже переболело. Это приблизительно 18-20% заболевавших. Плюс идет активная вакцинация", - добавил он.

"Все это дает уверенность в том, что дело до какого-то карантина даже в облегченном состоянии не дойдет", - резюмировал вице-президент РАН.

Текущая ситуация с коронавирусом в России

Ранее в пятницу сообщалось, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России приблизился к 6 тыс. случаев, умерли за сутки 134 человека.

Накануне, 17 сентября, в России было выявлено 5 762 случая. Последние две недели количество выявляемых случаев колебалось в значениях от 5,1-5,5 тыс. заболевших коронавирусом, новый рост выявленных случаев отмечен с начала текущей недели. Более 5 тысяч заболевших в России вновь начали выявлять с 4 сентября.

За минувшие сутки в Москве было выявлено 805 случаев заражения коронавирусом, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это максимальное число зафиксированных за сутки новых заболевших с 26 июня.