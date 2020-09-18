Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:46Заразились
на 18.09В России 1 091 186+5 905В мире 30 078 889+314 834

В РАН пояснили, почему не стоит опасаться нового карантина по COVID-19

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вице-президент Российской академии наук, курирующий медицину, Владимир Чехонин считает, что пока не стоит опасаться объявления нового карантина по коронавирусу.

"Из-за некоторого увеличения заболеваемости коронавирусом люди стали выражать боязнь объявления нового карантина. Но мы, конечно, будем делать все необходимое, чтобы распространения заболевания в таком масштабе не было. К тому же для борьбы с распространением заболевания коронавирусом у нас есть отлично накопленный потенциал", - сказал Чехонин в пятницу "Интерфаксу".

По его словам, некоторое повышение заболеваемости в Москве и в стране в целом медиками было вполне ожидаемо, число больных не могло не увеличиться, потому что люди ездили в места, где была распространена коронавирусная инфекция. "На отдыхе, как известно, люди теряют бдительность, нарушают основные принципы самоизоляции. Незаметно для себя заболевают, а, возвращаясь, расширяют распространение вируса", - пояснил академик.

Кроме того, добавил он, нельзя сбрасывать со счетов и сезонную активность респираторно-вирусных заболеваний. "Очень сложно проводить диагностику между коронавирусной инфекцией и просто вирусной инфекцией сезонной. Но должен подчеркнуть, что врачебное сообщество хорошо научилось диагностировать эти заболевания, и гораздо быстрее и активнее справляться с коронавирусной инфекцией", - заявил он.

При этом Чехонин не ждет "какого-то бесконтрольного увеличения вирусных заболеваний". "Они будут находиться под контролем, и наши врачи с ними справятся", - считает он.

Во-первых, по словам академика, "уменьшилась смертность". "Это связано с тем, что сформировался определенный алгоритм: как подходить к инфекции, как ее диагностировать и что в этом случае предпринимать - незамедлительную госпитализацию или больной может лечиться дома", - объяснил Чехонин.

Кроме того, заметил он, "появились и противовирусные препараты, которые сдерживают вирусную инфекцию". "Мы накапливаем популяционный иммунитет за счет того, что большое количество людей уже переболело. Это приблизительно 18-20% заболевавших. Плюс идет активная вакцинация", - добавил он.

"Все это дает уверенность в том, что дело до какого-то карантина даже в облегченном состоянии не дойдет", - резюмировал вице-президент РАН.

Текущая ситуация с коронавирусом в России

Ранее в пятницу сообщалось, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России приблизился к 6 тыс. случаев, умерли за сутки 134 человека.

Накануне, 17 сентября, в России было выявлено 5 762 случая. Последние две недели количество выявляемых случаев колебалось в значениях от 5,1-5,5 тыс. заболевших коронавирусом, новый рост выявленных случаев отмечен с начала текущей недели. Более 5 тысяч заболевших в России вновь начали выявлять с 4 сентября.

За минувшие сутки в Москве было выявлено 805 случаев заражения коронавирусом, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это максимальное число зафиксированных за сутки новых заболевших с 26 июня.

Хроника 09 января – 18 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Владимир Чехонин РАН Коронавирус

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

Сотрудница ФБК рассказала о перевозке бутылки из Томской гостиницы

Пашаева лишили статуса адвоката

Пашаева лишили статуса адвоката

Микаил Шишханов оказался со-ответчиком по иску на 306,5 млрд рублей

Генштаб сообщил об учениях США по нанесению авиаударов по России

Генштаб сообщил об учениях США по нанесению авиаударов по России

Роскомнадзор пожаловался на Google из-за ограничений YouTube к фильму про Беслан

Роскомнадзор пожаловался на Google из-за ограничений YouTube к фильму про Беслан

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров арестован на 10 суток

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров арестован на 10 суток

Пациентов с тяжелой формой ОРВИ будут проверять на грипп и СOVID-19

Пациентов с тяжелой формой ОРВИ будут проверять на грипп и СOVID-19
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Мосгорсуд признал законным продление ареста Фургалу

Навальный попал в больницу

РФ не получала данных о сотрудничестве Навального с спецслужбами за рубежом

РФ не получала данных о сотрудничестве Навального с спецслужбами за рубежом

Прошение белгородского губернатора об отставке не поступало в Кремль

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');