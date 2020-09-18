Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы из-за рубежа

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российский оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принял решение о прекращении с 21 сентября программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами.

В сообщения штаба подчеркивается, что решение принято "в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами".

Опершатб подчеркивает, что "в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов".

По данным оперштаба, в настоящий момент такие рейсы осуществляются авиакомпанией "Аэрофлот".

С момента закрытия границ РФ было организовано более 580 вывозных рейсов, на которых перевезено более 92 тыс. пассажиров.