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Слуцкий призвал парламенты стран ЕС не политизировать ситуацию с Навальным

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подготовил обращение к руководству парламентов стран Европейского Союза в связи с принятой Европарламентом резолюцией по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

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"С учетом того, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными к выполнению институтами ЕС, обращаюсь к представителям парламентов 27 государств-членов Евросоюза с призывом руководствоваться объективными, а не политизированными оценками в отношениях с РФ", - говорится в документе.

В нем Слуцкий также отмечает, что "Россия как ни одна другая страна заинтересована в установлении истины произошедшего с российским гражданином Алексеем Навальным".

"На всех уровнях, в том числе и парламентском, готовы к полномасштабному сотрудничеству, основанному на принципах открытости, взаимоуважения и невмешательства в дела суверенных государств", - отметил глава комитета.

Слуцкий также считает, что в принятой 17 сентября Европарламентом резолюции "Ситуация в России, отравление Алексея Навального" произошедшее с оппозиционером было использовано "как повод для развязывания масштабной кампании давления и вмешательства во внутренние дела российского государства".

"Иначе как попыткой грубой атаки на суверенитет нашей страны подобные пассажи расценить нельзя. Европарламент не имеет права указывать, как и по каким "порядкам и правилам" должна развиваться наша страна. Это может решать только российский народ", - заявил председатель комитета.

Кроме того, в документе, предоставленном пресс-службой комитета, Слуцкий характеризует призывы Европарламента к международному расследованию, как минимум, как неубедительные "на фоне отказа от взаимодействия властей ФРГ с российской стороной, игнорирования запросов Москвы о предоставлении данных и кулуарной передачи биоматериалов третьим странам для подтверждения нужных кому-то результатов".

"Все это вкупе с инициированием новых антироссийских санкций и повторных заходов о заморозке проекта "Северный поток-2" свидетельствует о провокационном характере действий Запада в ситуации с Навальным с того момента, когда он стал пациентом клиники "Шарите", - указывается в обращении.

Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charite с 22 августа. Он долгое время был в коме, но сейчас уже может вставать с постели.

Германия заявила, что в организме оппозиционера были найдены следы яда из группы "Новичок". Российская сторона сообщает, что при лечении на родине у Навального не было найдено признаков отравления, а обвинения ФРГ бездоказательны.

Леонид Слуцкий Алексей Навальный

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