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Власти ФРГ еще не проверили второй запрос РФ о правовой помощи по делу Навального

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Второй запрос РФ о правовой помощи по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального проверяется, заявил официальный представитель Минюста ФРГ.

"Второй запрос проверяется правительством. До сих пор он не был передан в ведомства берлинской земельной юстиции", - сказал он журналистам в Берлине в пятницу.

Ранее Россия направила в ФРГ первый запрос о правовой помощи, им занимается Генпрокуратура Берлина.

Генпрокуратура РФ 14 сентября передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи. Российский следственный орган в новом запросе попросил предоставить дополнительные объяснения лечащих врачей, информацию и копии документов, касающихся лечения и обследования Навального.

Российский политик Алексей Навальный в настоящее время находится на лечении в берлинской клинике Charite после предположительной попытки убийства ядовитым веществом из группы "Новичок". Российские власти заявляют, что РФ открыта к сотрудничеству с Германией по ситуации с Навальным, а в МИД РФ указали на то, что российской стороне не было передано никаких доказательств обвинений.

Германия РФ Алексей Навальный

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