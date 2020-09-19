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Подачу воды начали ограничивать на юге Крыма

Подачу воды начали ограничивать на юге Крыма
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ограниченное водоснабжение введут в курортной Алуште и нескольких поселках на юге Крыма на следующей неделе, сообщила глава администрации города Галина Огнева.

Ограничения вводятся с 23 сентября, в ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление, написала Огнева в своем фейсбуке

По ее словам, снижение давления позволит сэкономить воду.

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"В Изобильненском водохранилище остался небольшой объем, которого хватит только до декабря. Снижение давления - это экономия как минимум 10 тысяч кубометров в сутки. Это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года", - пояснила сити-менеджер.

С 24 августа в Симферополе, где проживают около 350 тыс. человек, и 39 ближайших населенных пунктах начали поэтапно ограничивать подачу воды: в течение трех недель потребление снизили на треть. Большинство жителей могут пользоваться центральным водоснабжением только по несколько часов утром и вечером. Режим экономии воды может сохраниться до марта.

Введение ограничений связано с засухой. Маловодный период наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах. Маловодие - явление цикличное: оно случается примерно раз в семь лет шагом в два года. Росводресурсы не исключают, что 2021 год также будет маловодным.

До присоединения Крыма к России весной 2014 года около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла.

Крым

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