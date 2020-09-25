В Крыму решили построить опреснительную установку

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Опреснительную установку планируют построить в крымском поселке Николаевка, который расположен на берегу Черного моря под Симферополем. Это необходимо для решения проблем с водой в крымской столице, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Разрабатывается Минпромторгом по поручению президента и в течение ближайших двух недель будет предложено федеральным правительством решение, связанное со строительством опреснительной установки в город Симферополь. Установка будет строиться в поселке Николаевка, на берегу моря, 30 км прямая линия (до Симферополя - ИФ). В стране таких проектов никто никогда не реализовывал. По сути, решение, которое будет принято здесь, будет уникальным", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу водоснабжения Крыма в пятницу.

При этом он отметил, что разрабатываются и другие проекты, среди них - бурение скважин. "На подземных источниках, в том числе на определенном этапе, продержимся до выстраивания технологий", - сказал Аксенов.

"Никто не спит, все возможные варианты, поверьте, были просчитаны давным-давно", - добавил он.

Как сообщалось, маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021 году.

Жесткие графики подачи воды по часам ввели в августе текущего года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. Жители массово жалуются в соцсетях на плохой напор воды или вовсе ее отсутствие, а также цвет - от рыжего до черного. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в курортной Алуште на юге полуострова.

По данным Росводресурсов, потери воды в сетях в Симферополе превышают 50%, в некоторых местах доходят до 80%, ведомство считает недопустимым такую ситуацию в вододефицитном регионе.

Северо-Крымский канал, предназначенный для снабжения засушливых зон Крыма и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, Украина перекрыла для полуострова, не согласившись с его присоединением к РФ после референдума о статусе региона в 2014 году. Постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) просит ООН и Совет Европы не допустить гуманитарную катастрофу в Крыму, пожаловалась на Украину.

Киев заявляет, что вода из Днепра вернется по каналу в Крым только в случае "деоккупации полуострова". Москва неоднократно подчеркивала, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит России.