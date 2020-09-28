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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:44Заразились
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Эксперт заявил, что повторный карантин не переживет половина кинотеатров

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - К работе могут не вернуться около половины кинотеатров, если будет повторное закрытие на карантин из-за пандемии коронавируса, считает глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

"У нас еще 12 регионов не открыты, поэтому получается примерно вернулись к работе 80% кинотеатров. Многие из них в крайне тяжелом состоянии экономически, и сколько они протянут в таком режиме, сложно сказать. Если ситуация будет ухудшаться, если будет второй карантин, он похоронит большинство кинотеатров", - сказал Березин "Интерфаксу".

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"Я думаю не меньше (половины - ИФ) кинотеатров (не вернутся к работе - ИФ). Когда мы говорили после первого закрытия, мы всегда добавляли, что будет момент, когда 2-3 месяца после первого карантина станет "долиной смерти" (...) Многие открывают с надеждой, что все будет хорошо. Но я думаю, что 2-3 месяца будут самыми критичными, их не все переживут. Особенно, если не будет господдержки", - добавил он.

В то же время Березин выразил надежду на то, что "не будет какой-то тотальной волны закрытия кинотеатров", так как принимаются все необходимые меры профилактики.

"Сказать, что идет какая-то планомерная работа по консервации - безусловно нет. Все очень надеются на то, что кинотеатры продолжат свою работу, несмотря на локальные закрытия", - добавил он.

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Глава ассоциации также полагает, что сложившаяся ситуация должна подтолкнуть к переосмыслению того, каким должен быть кинотеатр в эпоху пандемии.

"Это побуждает глобально осмысливать, какими должны быть кинотеатры в эпоху пандемий, ограничений. То, какими они должны быть. Потому что люди хотят смотреть кино вместе, хотят ходить компаниями, значит что-то должно пересматриваться и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения планировок, организаций процесса прихода и ухода зрителей", - отметил Березин.

Российские кинотеатры из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, стали закрываться для зрителей в конце марта. Вернуться к работе в части регионов они смогли в июне. При этом большинство подобных заведений были закрыты до начала августа. В 12 субъектах РФ кинотеатры остаются закрытыми до сих пор .

Хроника 27 января – 28 сентября 2020 годаЭкономический кризис
Ассоциация владельцев кинотеатров Олег Березин Коронавирус

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