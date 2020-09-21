Суд вновь заочно арестовал женщину, трижды проголосовавшую по поправкам к Конституции

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы повторно вынес заочный приговор о заключении под стражу гражданки России и Израиля Юлии Ильинской, троекратно проголосовавшей по поправкам к Конституции РФ, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев.

"Суд снова удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Ильинской", - сказал Соловьев в понедельник.

На прошлой неделе Мосгорсуд отменил заочный арест Ильинской и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Как сообщалось, впервые Черемушкинский суд 27 августа санкционировал ее заочный арест. Сама фигурантка в настоящее время находится в Израиле.

Ильинской заочно предъявлено обвинение в незаконном получении бюллетеня для общероссийского голосования (ч. 2 ст. 142.2 УК РФ).

Как сообщили ранее в московском главке Следственного комитета (СК), по версии следствия, в конце июня 2020 года Ильинская трижды получила на территории Израиля бюллетени для общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию РФ.

Один из бюллетеней, установило следствие, был получен Ильинской на избирательном участке при посольстве России в Тель-Авиве, второй - в генеральном консульстве РФ в Хайфе, а третий - дистанционным способом.

Сама Ильинская утверждает, что своей акцией хотела продемонстрировать уязвимость для подтасовок результатов голосования по поправкам в Конституцию.