Отменен заочный арест россиянки, трижды голосовавшей по Конституции РФ в Израиле

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в четверг удовлетворил апелляционную жалобу на заочный арест гражданки России и Израиля Юлии Ильинской, трижды проголосовавшей по поправкам в Конституцию РФ, и отправил вопрос на новое рассмотрение, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Постановление Черемушкинского суда Москвы от 27 августа 2020 года - отменить, отправить на новое рассмотрение в суд первой инстанции, - огласила решение судья.

Адвокат Леонид Соловьев сообщил "Интерфаксу", что такое решение принял суд в связи с нарушением права Ильинской на защиту.

По версии следствия, в конце июня этого года Ильинская трижды проголосовала в Израиле по поправкам в Конституцию: через интернет, на участке при посольстве в Тель-Авиве и в генконсульстве в Хайфе. Ильинская (Яэль Ильински) сама сообщила журналистам о том, что ей удалось проголосовать три раза.

Находящейся за границей женщине заочно предъявлено обвинение в незаконном получении бюллетеня для общероссийского голосования (ч. 2 ст. 142.2 УК РФ).