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Проголосовавшая трижды по Конституции израильтянка стала подследственной

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В России возбуждено уголовное дело по факту троекратного голосования по поправкам в Конституцию, которое удалось гражданке России и Израиля Юлии Ильинской, сообщили в Следственном комитете.

Изменение Конституции

Дело возбуждено по статье о незаконном получении бюллетеня (ч. 2 ст. 142.2 УК).

Следствие установило, что в конце июня Ильинская проголосовала трижды: один раз она сделала это через интернет, второй раз - получив бюллетень на участке при посольстве в Тель-Авиве, и третий - получив бюллетень в генконсульстве в Хайфе.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные действия, устанавливается местонахождение Ильинской.

О неоднократном голосовании Ильинская (Яэль Ильински) сама рассказала журналистам. Тогда секретарь ЦИК Майя Гришина расценила действия израильтянки как злоупотребление правом и напомнила об уголовной ответственности за незаконную выдачу и получение бюллетеня. По ее словам, в ЦИК исходят из того, что большинство избирателей поведут себя добросовестно и не считают ситуацию критичной. Гришина также отметила, что за границей граждане России имеют право проголосовать по факту явки на зарубежный участок.

Зампред ЦИК Николай Булаев, в свою очередь, отметил, что избирательница не только трижды проголосовала сама, но и привлекла к голосованию несовершеннолетнюю дочь, которая не имеет права голоса. В ее действиях Булаев увидел признаки неоднократного голосования группой лиц по предварительному сговору.

Израиль СКР Конституция Центризбирком Майя Гришина Николай Булаев Яэль Ильински

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