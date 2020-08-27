Суд заочно арестовал россиянку, трижды проголосовавшую по Конституции в Израиле

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы в четверг заочно арестовал гражданку России и Израиля Юлию Ильинскую, которая три раза проголосовала по поправкам в Конституцию РФ.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Ильинской, которая находится за границей. Ей заочно предъявлено обвинение в незаконном получении бюллетеня для общероссийского голосования (ч. 2 ст. 142.2 УК РФ).

По версии следствия, в конце июня 2020 года Ильинская, находясь в Израиле, трижды проголосовала по поправкам в Конституцию: через интернет, на участке при посольстве в Тель-Авиве и в генконсульстве в Хайфе.

Ильинская (Яэль Ильински) сама рассказывала журналистам о том, что ей удалось проголосовать три раза.