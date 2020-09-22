Гольдштейн вступил в должность губернатора Еврейской АО

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Избранный большинством голосов на выборах губернатора Еврейской Автономной области Ростислав Гольдштейн официально вступил в должность.

Гольдштейн принес присягу на верность жителям и уставу области.

Церемония инаугурации прошла в здании правительства ЕАО, в Биробиджане. На церемонии присутствовал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По результатам выборов Гольдштейн набрал 82,5% голосов избирателей, при общей явке в 73,2%. Он обошел четверых кандидатов. Из-за профилактических мер по коронавирусу выборы губернатора проходили в течение трех дней – 11, 12 и 13 сентября.

В качестве врио губернатора региона Гольдштейн работал с 13 декабря 2019 года. Указом президента Владимира Путина был назначен на должность после отставки по собственному желанию предыдущего губернатора Александра Левинталя.