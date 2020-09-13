Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18Заразились
на 13.09В России 1 062 811+5 449В мире 28 759 036+277 623

Опрос показал лидерство Гольдштейна на выборах губернатора ЕАО

Между тем ЦИК сообщает, что врио губернатора набрал 89,31% голосов по итогам обработки 2,72% бюллетеней

Опрос показал лидерство Гольдштейна на выборах губернатора ЕАО
Врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн
Фото: Александр Музыка/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - По данным экзитпола, врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн лидирует на выборах в регионе.

За него свои голоса отдали 76,8% участников опроса, сообщил "Интерфаксу" руководитель социологического центра "Биробиджан молодой" Александр Музыка. Он добавил, что сотрудники центра опрашивали людей на выходе с участков.

По его словам, за Владимира Дудина ("Справедливая Россия") проголосовали 11,5% избирателей, за Александра Крупского (Коммунистическая партия социальной справедливости) - 7,2%.

Позднее корреспондент "Интерфакса" передал из информационного центра ЦИК, что Гольдштейн по данным обработки 2,72% бюллетеней набирает 89,31% голосов. Дудин получил 3,05% голосов, Крупский - 2,61%.

Голосование за кандидатов в губернаторы Еврейской автономной области уже завершено, избирательные участки закончили свою работу.

Явка на 18:00 (11:00 по Москве) составила 70,51%, передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства ЕАО, на 18:00 проголосовали 89 504 человека из 126 942 избирателей региона. На выборах 2015 года явка составляла около 32%.

В ЕАО были открыты 183 избирательных участка. Голосование проходило в течение трех дней - 11, 12, 13 сентября. К единому дню голосования 13 сентября регион подошел с явкой в 57,89%.

К выборам губернатора ЕАО допущены пять кандидатов - Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией", Крупский от "Коммунистической партии социальной справедливости", Роман Куземский от "Патриотов России", Борис Тихонов от партии "Родина" и кандидат от "Справедливой России" Дудин.

ЕАО Еврейская автономная область Ростислав Гольдштейн

Новости

Губернатор назвал "самостроем" сгоревший в Краснодаре дом

В ЦИК Чувашии сообщили о множестве сигналов о нарушениях

Врио губернатора Камчатки Солодов вышел в лидеры голосования

Наталья Комарова переизбрана губернатором ХМАО

Наталья Комарова переизбрана губернатором ХМАО

В Новороссийске задержали главу отделения "Справедливой России"

Белорусско-российские учения "Славянское братство" начнутся 14 сентября

Белорусско-российские учения "Славянское братство" начнутся 14 сентября

Памфилова рассказала о регионах с самой высокой явкой на выборах

Пандемия коронавируса

В России коронавирус за сутки выявлен еще у 5 449 человек

В России коронавирус за сутки выявлен еще у 5 449 человек

Парламент НАО избрал Юрия Бездудного губернатором региона

Более 50 семей остались без крова из-за пожара в Краснодаре

Более 50 семей остались без крова из-за пожара в Краснодаре
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');