Опрос показал лидерство Гольдштейна на выборах губернатора ЕАО

Между тем ЦИК сообщает, что врио губернатора набрал 89,31% голосов по итогам обработки 2,72% бюллетеней

Врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн Фото: Александр Музыка/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - По данным экзитпола, врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн лидирует на выборах в регионе.

За него свои голоса отдали 76,8% участников опроса, сообщил "Интерфаксу" руководитель социологического центра "Биробиджан молодой" Александр Музыка. Он добавил, что сотрудники центра опрашивали людей на выходе с участков.

По его словам, за Владимира Дудина ("Справедливая Россия") проголосовали 11,5% избирателей, за Александра Крупского (Коммунистическая партия социальной справедливости) - 7,2%.

Позднее корреспондент "Интерфакса" передал из информационного центра ЦИК, что Гольдштейн по данным обработки 2,72% бюллетеней набирает 89,31% голосов. Дудин получил 3,05% голосов, Крупский - 2,61%.

Голосование за кандидатов в губернаторы Еврейской автономной области уже завершено, избирательные участки закончили свою работу.

Явка на 18:00 (11:00 по Москве) составила 70,51%, передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства ЕАО, на 18:00 проголосовали 89 504 человека из 126 942 избирателей региона. На выборах 2015 года явка составляла около 32%.

В ЕАО были открыты 183 избирательных участка. Голосование проходило в течение трех дней - 11, 12, 13 сентября. К единому дню голосования 13 сентября регион подошел с явкой в 57,89%.

К выборам губернатора ЕАО допущены пять кандидатов - Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией", Крупский от "Коммунистической партии социальной справедливости", Роман Куземский от "Патриотов России", Борис Тихонов от партии "Родина" и кандидат от "Справедливой России" Дудин.