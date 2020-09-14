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Врио губернатора ЕАО Гольдштейн победил на выборах главы региона

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - После подсчета 100% протоколов на выборах губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) победил кандидат от "Единой России" Ростислав Гольдштейн, сообщили "Интерфаксу" в областном избиркоме.

"В результате голосования на выборах губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") набрал 82,5% голосов по итогам обработки 100% протоколов", - сказал представитель избирательной комиссии.

У кандидата от "Справедливой России" Владимира Дудина по итогам голосования 7,06 % голосов. Александр Крупский от партии "Коммунистическая партия социальной справедливости" набрал 4,28 %, Борис Тихонов от партии "Родина" - 2,15%, у Романа Куземского от "Патриотов России" - 1,27% голосов.

"В ходе голосования поступило два обращения о возможных нарушениях, которые сразу рассматривались и разбирались. По одному из них ведется проверка. На результаты общего голосования это не повлияет", - добавил представитель областного избиркома.

Общая явка на прошедших выборах составила 73,2%.

В ЕАО были открыты 183 избирательных участка. Голосование проходило в течение трех дней - 11, 12, 13 сентября.

Президент РФ Владимир Путин 12 декабря 2019 года подписал указ об отставке губернатора ЕАО Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом Путин назначил Гольдштейна врио руководителя региона.

Еврейская автономная область ЕАО Ростислав Гольдштейн

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