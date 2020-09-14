Врио губернатора ЕАО Гольдштейн победил на выборах главы региона

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - После подсчета 100% протоколов на выборах губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) победил кандидат от "Единой России" Ростислав Гольдштейн, сообщили "Интерфаксу" в областном избиркоме.

"В результате голосования на выборах губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") набрал 82,5% голосов по итогам обработки 100% протоколов", - сказал представитель избирательной комиссии.

У кандидата от "Справедливой России" Владимира Дудина по итогам голосования 7,06 % голосов. Александр Крупский от партии "Коммунистическая партия социальной справедливости" набрал 4,28 %, Борис Тихонов от партии "Родина" - 2,15%, у Романа Куземского от "Патриотов России" - 1,27% голосов.

"В ходе голосования поступило два обращения о возможных нарушениях, которые сразу рассматривались и разбирались. По одному из них ведется проверка. На результаты общего голосования это не повлияет", - добавил представитель областного избиркома.

Общая явка на прошедших выборах составила 73,2%.

В ЕАО были открыты 183 избирательных участка. Голосование проходило в течение трех дней - 11, 12, 13 сентября.

Президент РФ Владимир Путин 12 декабря 2019 года подписал указ об отставке губернатора ЕАО Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом Путин назначил Гольдштейна врио руководителя региона.