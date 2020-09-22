Поселки вблизи эпицентра сильного землетрясения на Байкале не пострадали

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Котельные в поселке Култук Иркутской области, который находился в 22 км от эпицентра землетрясения, работают в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в администрации Култука.

"Ночью, когда все произошло, мы остановили обе котельные. Утром все проверили, запустили - работают в штатном режиме", - сказал сотрудник администрации.

По его словам, социальные объекты в Култуке также не пострадали, сейчас ведется обследование жилого фонда. "Пока особых проблем не обнаружено. Местами есть косметические повреждения - потрескалась, облетела штукатурка. На одном частном доме упала печная труба, но, по предварительным данным, он не жилой", - отметил собеседник агентства.

В администрации Быстринского сельского поселения, который находился в 6 км от эпицентра, "Интерфаксу" также сообщили об отсутствии серьезных последствий.

"Жилые дома обследовали, повреждения незначительные - где-то кирпичи выпали из печки, на одном-двух домах упали печные трубы (...). Землетрясение это было слабее, чем в 2008 году - тогда у нас трескались стены в домах. Сейчас такого нет. Даже посуда в сервантах не разбилась", - сказал сотрудник администрации.

По уточненным данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, Култук находился на расстоянии 22 км от эпицентра землетрясения. Во время первого толчка в поселке ощущалось 7-8 баллов, во время второго - 6 баллов.

Култук - рабочий поселок на берегу озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области. Население около 4 тыс. человек.

Деревня Быстрая оказалась ближайшим населенным пунктом к эпицентру - на расстоянии 3-6 км. Во время первого толчка ее жители ощутили 8 баллов, второго - 7-6 баллов.

Деревня Быстрая входит в состав Быстринского сельского поселения. Расположена в долине реки Иркут. В сельском поселении проживает 650 человек.

Как сообщалось, сильное землетрясение произошло в Иркутской области рядом с Байкалом в ночь на 22 сентября. Первый самый сильный толчок был зафиксирован в 2:04 по иркутскому времени (21:04 по Москве). Энергетический класс - 14,7, магнитуда - 5,9, интенсивность в эпицентре 8 баллов. Эпицентр находился в долине реки Иркут - в 20 км от Байкала. В Иркутске ощущалось 5 баллов.

В 2:19 по местному времени (21:19 по московскому) произошел второй толчок или афтершок. Энергетический класс - 12,8, магнитуда - 4,9, интенсивность в эпицентре - 7. В Иркутске было 3-4 балла.

По данным сейсмологов, землетрясение почувствовали жители 367 населенных пунктов в 11 муниципалитетах Иркутской области. Подземный толчок ощутили также жители Тункинского, Кабанского, Селенгинского и Джидинского районов соседней республики Бурятии.