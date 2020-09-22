В Иркутской области из-за землетрясения введена повышенная готовность

Иркутская область. Архивное фото. Фото: Максим Каширин/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности введен по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в муниципалитетах региона, где ночью во вторник ощущалось землетрясение, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Такое поручение сегодня, 22 сентября, дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно было проведено для оценки ситуации после землетрясения", - говорится в сообщении.

"Сегодня ночью были сформированы рабочие группы, которые ведут обследование территорий, в которых ощущалось землетрясение. Муниципальным властям совместно со спецподразделениями необходимо провести обследование систем жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимых объектов. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало", - приводятся в сообщении слова Кобзева.

Во время заседания комиссии по ЧС по видеосвязи были подключены главы городов и районов.

В Слюдянском районе в 2:08 по местному времени произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остаются 1 тыс. 37 человек - жильцы 140 многоквартирных и 32 частных домов. Аварию ликвидируют, закончить собираются в ближайшее время.

Сразу после землетрясения на Восточно-Сибирской железной дороге для обследования пути было остановлено движение между станциями Большой Луг (Шелеховский район) и Байкальск (Слюдянский район). Нарушений не выявлено, движение возобновлено.

"На данный момент других повреждений коммунальной инфраструктуры и социальных объектов, связанных с землетрясением, на территории Иркутской области не обнаружено. Рабочие группы завершат обследование территорий сегодня к 18 часам", - говорится в сообщении.

Сильное землетрясение

По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, первый самый сильный толчок был зафиксирован в 2:04 по иркутскому времени (21:04 по московскому) в точке с координатами 51.75 градусов северной широты 103.38 восточной долготы. Энергетический класс - 14,7, магнитуда - 5,9, интенсивность в эпицентре 8 баллов. Эпицентр находился в долине реки Иркут - в 20 км от поселка Култук на берегу озера Байкал. В Култуке ощущалось 7 баллов, в Иркутске - 5 баллов.

В 2:19 по местному времени (21:19 по Москве) произошел второй толчок, или афтершок, в точке с теми же координатами. Энергетический класс - 12,8, магнитуда - 4,9 интенсивность в эпицентре - 7. В Култуке ощущалось 6 баллов, в Иркутске - 3-4 балла.

По данным сейсмологов, землетрясение почувствовали жители 367 населенных пунктов в 11 муниципалитетах Иркутской области. Подземный толчок ощутили также жители Тункинского, Кабанского, Селенгинского и Джидинского районов соседней республики Бурятии.