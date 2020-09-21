Электричество отключилось в городе под Иркутском из-за землетрясения

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Электричество отключилось в городе Слюдянке Иркутской области из-за землетрясения в понедельник, сообщили очевидцы.

Главное управление МЧС по региону сообщило "Интерфаксу", что в области произошли два подземных толчка магнитудой 5-6. Это сулчилось в 2:05 (21:05 по Москве) и 2-3 в 2:20 (21:20 по Москве). Толчки ощущались в 12 районах, а их эпицентр находится в 15 километрах от поселка Култук Слюдянского района.

Пока не поступала информация о жертвах и разрушениях.

По словам очевидцев, в пригороде Иркутска люди самостоятельно эвакуировались из домов.