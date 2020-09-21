Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 21.09В России 1 109 595+6 196В мире 30 935 011+250 010

Электричество отключилось в городе под Иркутском из-за землетрясения

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Электричество отключилось в городе Слюдянке Иркутской области из-за землетрясения в понедельник, сообщили очевидцы.

Главное управление МЧС по региону сообщило "Интерфаксу", что в области произошли два подземных толчка магнитудой 5-6. Это сулчилось в 2:05 (21:05 по Москве) и 2-3 в 2:20 (21:20 по Москве). Толчки ощущались в 12 районах, а их эпицентр находится в 15 километрах от поселка Култук Слюдянского района.

Пока не поступала информация о жертвах и разрушениях.

По словам очевидцев, в пригороде Иркутска люди самостоятельно эвакуировались из домов.

Иркутская область Слюдянка

Новости

"Газпром" газифицирует Хабаровский край и Якутию

Четыре человека погибли в ДТП под Тюменью из-за дикого кабана

"Газпром" заказал допмощности для транзита через Украину в октябре

"Газпром" заказал допмощности для транзита через Украину в октябре

Что произошло за день: понедельник, 21 сентября

СКР заинтересовался Пашаевым в связи с возможным квартирным мошенничеством

Авария на ТЭЦ в Норильске

Руководство ТЭЦ в Норильске освободят из-под стражи

Навальный попал в больницу

Генпрокуратура России передала Навальному список вопросов

Прямые рейсы из Москвы на Занзибар стартуют 25 октября

Прямые рейсы из Москвы на Занзибар стартуют 25 октября

Суд вновь заочно арестовал женщину, трижды проголосовавшую по поправкам к Конституции

Суд вновь заочно арестовал женщину, трижды проголосовавшую по поправкам к Конституции
Навальный попал в больницу

Омский Минздрав сообщил, что одежда Навального оказалась у следствия

Омский Минздрав сообщил, что одежда Навального оказалась у следствия
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');