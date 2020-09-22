Подземный гул испугал жителей побережья Байкала во время землетрясения

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Страшный подземный гул сопровождал первый самый сильный толчок ночного землетрясения на побережье озера Байкал в Иркутской области, сообщил во вторник "Интерфаксу" мэр Слюдянки Владимир Сендзяк.

"Было очень неприятно - может потому, что ночью, и что свет сразу отключился (в Слюдянке во время землетрясения частично прерывалось энергоснабжение - ИФ). В доме все ходило ходуном. Но самое главное - гул стоял секунд 10-20, словно стиральная машинка под ухом работает", - сказал Сендзяк.

Он отметил, что гул шел от земли, его слышали все жители Слюдянки, и у многих это вызвало панику. "Я сразу поехал в центр города - люди кто в машинах грелся, кто на улице стоял. С детьми. В дома многие боялись заходить. Особенно после второго толчка - он был минут через 15, и тоже достаточно сильный. Паники также добавило отсутствие электричества. В квартирах темно, на улице темно. Но все обошлось, электричество восстановили. Сейчас народ уже отходит от шока", - рассказал Сендзяк.

Мэр также отметил, что по сравнению с землетрясением 2008 года Слюдянка в этот раз практически не пострадала. "Первый толчок был достаточно сильный, но разрушений нет - видимо, сейсмическая волна шла не горизонтально, как в 2008 году, а как-то по-другому, но с этим ученые должны разбираться (...). Прошлое землетрясение было страшнее по последствиям, но оно было утром, поэтому было не так жутко", - добавил собеседник агентства.

Город Слюдянка расположен на берегу Байкала в Слюдянском районе Иркутской области. Население более 18 тыс. человек.

Землетрясение в районе Байкала

Как ранее сообщалось, сильное землетрясение произошло в ночь на 22 сентября в Иркутской области рядом с Байкалом. Первый толчок был зафиксирован в 2:04 по иркутскому времени (21:04 по Москве) в точке с координатами 51.75 градусов северной широты 103.38 восточной долготы. Энергетический класс - 14,7, магнитуда - 5,9, интенсивность в эпицентре 8 баллов. Эпицентр находился в долине реки Иркут - в 20 км от Байкала. В Слюдянке в 24 км от эпицентра ощущалось 7 баллов, в Иркутске в 84 км от эпицентра - 5 баллов.

В 2:19 по местному времени (21:19 по московскому) произошел второй толчок, или афтершок, в точке с теми же координатами. Энергетический класс - 12,8, магнитуда - 4,9, интенсивность в эпицентре - 7. В Слюдянке было 5-6 баллов, в Иркутске - 3-4 балла.

Пресс-служба областного правительства сообщила, что по поручению губернатора региона Игоря Кобзева режим повышенной готовности введен в тех муниципалитетах, где ощущалось землетрясение.

"Сегодня ночью были сформированы рабочие группы, которые ведут обследование территорий, в которых ощущалось землетрясение. Муниципальным властям совместно со спецподразделениями необходимо провести обследование систем жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимых объектов. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало", - заявил Кобзев, которого процитировала пресс-служба.

Сообщалось также, что сильное землетрясение в Иркутской области произошло 27 августа 2008 года. Эпицентр толчков находился на дне Байкала, в 65 км к югу от Иркутска. В Иркутске сила толчков достигала 6-7 баллов, в Слюдянском районе - 9-8 баллов.

В Иркутске землетрясение не вызвало практически никаких последствий. Наиболее серьезные разрушения были отмечены в Слюдянке, где пострадали детский сад и очистные сооружения, и в поселке Култук Слюдянского района, где была полностью разрушена школа. Сумма ущерба составила почти 300 млн рублей.