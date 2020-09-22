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Сбербанк допустил перевод части сотрудников на постоянную "удаленку"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк может оставить часть сотрудников на удаленной работе в постоянном режиме, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Один из уроков коронавируса, что мы создали большой объем инструментов и контроля безопасности, и контроля эффективности работы сотрудников на "удаленке". И мы будем применять, скорее всего, так называемый смешанный режим работы и в будущем", - отметил Греф.

По его словам, если банк видит, что стопроцентную безопасность в дистанционном режиме обеспечить не может, то такие рабочие места не переводятся на "удаленку", "все остальное - это вполне можно делать в удаленном режиме".

"Это возможно не для всех подразделений. Допустим, трейдинг. Нельзя торговать на бирже, не находясь, собственно говоря, на рабочем месте, с такой скоростью и в таких объемах, как мы это делаем", - отметил топ-менеджер.

В июле Сбербанк сообщил, что с 1 сентября 30% сотрудников будут работать удаленно, остальные 70% - в офисах. В мае Греф говорил, что Сбербанк из-за пандемии коронавируса до июля оставит на удаленной работе 70% сотрудников, не считая специалистов фронт-офиса. Тогда он также сказал, что в высшем руководстве банка соотношение будет противоположным: 70% топ-менеджеров будет работать на рабочих местах, 30% - удаленно.

Герман Греф Сбербанк Коронавирус

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