Сбербанк представил смарт-дисплей SberPortal и ТВ-приставку SberBox

В рознице SberBox будет стоить 3550 рублей

Кадр из онлайн-трансляции продуктовой конференции Сбера

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк на онлайн-конференции представил два собственных мультимедийных устройства - SberPortal и SberBox.

SberPortal - это мультимедийный смарт-дисплей, оснащенный виртуальным ассистентом с сенсорным, голосовым и жестовым управлением.

Девайс предоставляет пользователям доступ к просмотру контента в онлайн-кинотеатре Okko, играм, музыке в сервисе "СберЗвук" и другому контенту. Предполагается, что SberPortal будет взаимодействовать с другими устройствами Сбербанка.

Устройство появится в продаже в конце 2020 года, его цену пока не называют.

Мультимедийная ТВ-приставка SberBox также дает возможность пользоваться Okko, смотреть ТВ и слушать музыку через "СберЗвук". Пользователям доступно голосовое управление приставкой.

Предзаказ на нее уже доступен, цена до официального старта продаж составит 2990 рублей. Стоимость устройства в рознице - 3550 рублей.

Банк также объявил о запуске файлового хранилища "СберДиск", пользователями которого могут стать физлица. Этот проект запущен входящей в группу Сбербанка компанией SberCloud. Клиенты смогут бесплатно загружать в облачное хранилище файлы на 15 Гб, расширить этот лимит можно будет по цене от 83 рублей в месяц.

На этой же онлайн-конференции банк представил свой новый бренд - "Сбер".