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Десять депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Десять депутатов Госдумы в настоящий момент проходят лечение от коронавируса в больницах, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке и тех, у кого есть антитела, перевалило за 50 человек, 10 депутатов находятся в больницах, у всех по-разному протекает заболевание. Мы предложили те меры, которые позволяют нам работать, собираясь в этом зале с максимальной численностью", - сказал Володин на заседании.

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Таким образом председатель Госдумы прокомментировал вопрос депутата Сергея Иванова о возможности депутатов высказываться по законопроектам, рассматриваемым в первом чтении.

"Я считаю, что недопустимо лишать депутатов возможности высказываться по вопросам первого чтения, у нас в регламенте такая норма предусмотрена по вопросам третьего чтения по одному представителю от фракции", - сказал Иванов. По словам депутата, из-за введенных ограничений не все парламентарии участвуют в принятии решений по законопроектам.

"Если парламент в Европе не собирается, это их право, но они и решения не принимают, у нас решения принимают 226 человек, у нас даже заседания комитетов не проводятся, все в протокольном порядке", - отметил Иванов.

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Володин в свою очередь сказал, что решение о продлении закрытого режима работы Госдумы, включая ограничение количества посетителей и проведение заседаний комитетов по видеоконференцсвязи, было поддержано всеми депутатами.

"Что касается обсуждения законопроектов, мы с вами через реализацию новых форматов эту возможность сегодня используем, в том числе через обсуждение законов во фракциях", - сказал председатель Госдумы.

"Видите, третий ряд пустой. Почему? Потому что пришел человек, который был носителем вируса, а мы были вынуждены принять решение о самоизоляции тех, кто с ним на одном ряду находился", - добавил Володин.

В свою очередь председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что по уважительной причине на заседании во вторник отсутствуют 55 депутатов.

Хроника 09 января – 22 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Госдума Вячеслав Володин Коронавирус Сергей Иванов

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