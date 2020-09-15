Думские буфеты останутся закрытыми из-за коронавируса

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуме в осеннюю сессию сохранятся ограничения, ранее введенные из-за коронавируса, объявил спикер палаты Вячеслав Володин. В частности, депутаты из группы риска смогут работать дистанционно. Некоторые буфеты останутся закрыты. Также сохранятся ограничения по допуску в Думу.

Некоторые подразделения думского аппарата будут работать в здании в сокращенном формате.

По словам спикера, оставить прежний формат работы Думы с учетом ограничений допуска решил Совет Думы, "исходя из того, что пандемия сегодня остается вызовом для нас". Он напомнил, что палата, в которой 450 депутатов, самый многочисленный орган власти в стране. Депутаты регулярно по долгу службу выезжают в регионы, где избирались, а это также увеличивает риск заболевания коронавирусом.

Почти все думские мероприятия транслируются в интернете, и за ними можно будет следить, напомнил Володин.

"По итогам тестирования около 50 депутатов переболели и соответственно имеют антитела", - рассказал также спикер. Часть депутатов лежали в больницах, а некоторые - перенесли бессимптомно, добавил он.

Володин также отмечал, что некоторые парламентарии добровольно решили принять участие в испытании российской вакцины от коронавируса Sputnik V. Сам спикер также планирует привиться "в будущем".