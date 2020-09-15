Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 15.09В России 1 073 849+5 529В мире 29 190 588+287 835

Думские буфеты останутся закрытыми из-за коронавируса

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуме в осеннюю сессию сохранятся ограничения, ранее введенные из-за коронавируса, объявил спикер палаты Вячеслав Володин. В частности, депутаты из группы риска смогут работать дистанционно. Некоторые буфеты останутся закрыты. Также сохранятся ограничения по допуску в Думу.

Пандемия коронавируса

Некоторые подразделения думского аппарата будут работать в здании в сокращенном формате.

По словам спикера, оставить прежний формат работы Думы с учетом ограничений допуска решил Совет Думы, "исходя из того, что пандемия сегодня остается вызовом для нас". Он напомнил, что палата, в которой 450 депутатов, самый многочисленный орган власти в стране. Депутаты регулярно по долгу службу выезжают в регионы, где избирались, а это также увеличивает риск заболевания коронавирусом.

Почти все думские мероприятия транслируются в интернете, и за ними можно будет следить, напомнил Володин.

"По итогам тестирования около 50 депутатов переболели и соответственно имеют антитела", - рассказал также спикер. Часть депутатов лежали в больницах, а некоторые - перенесли бессимптомно, добавил он.

Володин также отмечал, что некоторые парламентарии добровольно решили принять участие в испытании российской вакцины от коронавируса Sputnik V. Сам спикер также планирует привиться "в будущем".

Хроника коронавируса. Сентябрь.

18
Власти Израиля одобрили возобновление карантина в стране. Ограничения вступят в силу с 18 сентября и продлятся три недели. На фото: ортодоксальные иудеи молятся у Стены плача в Иерусалиме.В Каталонии начался учебный год13 сентября. Пандемия коронавируса значительно повлияла на индустрию моды. На фото: показ коллекции Accidental Cutting в Мадриде.11 сентября. В Индии вспышка COVID-19 вступила в более опасную фазу, поскольку вирус начал распространяться в отдаленных городах и деревнях.10 сентября. Французские инженеры изобрели робота Pepper, который сможет определить, носят ли люди маски. Если нет, попросит надеть их, поскольку коронавирус продолжает распространяться в стране.8 сентября. Власти Малайзии обязали жителей носить защитные маски в общественных местах.8 сентября. В Израиле эпицентрами распространения вируса остаются города с преимущественно ультраортодоксальным населением.7 сентября. Индия вышла на второе место в мире по заболеваемости COVID-19. Число заразившихся коронавирусом превысило 4,2 млн человек. На фото: медработник раскладывает собранные мазки для тестирования на COVID-19 в Гаухати.7 сентября. В Барселоне больница включила в программу реабилитации пациентов с COVID-19 регулярное их пребывание на пляже у моря.4 сентября. В Колумбии возобновляется индустрия развлечений, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса. 3 сентября. Мужчина лежит в фальшивом гробу в наказание за нарушение правил в индонезийском городе Джакарта. Новые правила требуют от граждан носить маски в общественных местах в качестве меры предосторожности против новой вспышки коронавируса.2 сентября. В Гаване с 1 сентября введен комендантский час из-за роста новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.1 сентября. Почти 2 млн новых случаев заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Индии в августе. Это худший месячный показатель по всем мире. На фото: медицинский работник берет образец ПЦР для проведения тестов на COVID-19 в медицинском центре в Нью-Дели.1 сентября. Женщина закрывает лицо палестинским флагом в качестве превентивной меры против коронавирусной болезни в городе Газа.1 сентября. Программа всеобщего бесплатного тестирования на COVID-19 началась в Гонконге.1 сентября. Учащиеся средней школы на церемонии открытия нового осеннего семестра в китайском городе Ухань.1 сентября. На дорогах Непала были установлены 22 манекена в форме сотрудников дорожной полиции в рамках борьбы с нарушениями правил дорожного движения во время второго локдауна в стране.1 сентября. В Рио-де-Жанейро на специальной церемонии у статуи Христа-Искупителя членам Красного Креста выразили благодарность за их помощь в борьбе с пандемией.
Власти Израиля одобрили возобновление карантина в стране. Ограничения вступят в силу с 18 сентября и продлятся три недели. На фото: ортодоксальные иудеи молятся у Стены плача в Иерусалиме.
Госдума Вячеслав Володин коронавирус

Новости по теме

Новости

"ВТБ Капитал" оценил "Совкомфлот" перед IPO в $4-5 млрд

Минтранс попросил обнулить НДС на внутренние авиаперевозки до 2025 года

Минтранс попросил обнулить НДС на внутренние авиаперевозки до 2025 года

Водителям из стран ЕАЭС разрешат работать в РФ с национальными правами

Водителям из стран ЕАЭС разрешат работать в РФ с национальными правами
Пожар в торговом центре в Кемерове

Завершено расследование дела совладельца "Зимней вишни"

"Роскосмос" реализует проект "Венера-Д" без международного участия

"Роскосмос" реализует проект "Венера-Д" без международного участия
ДТП с участием Михаила Ефремова

Минюст начал дисциплинарное производство против юристов по делу Ефремова

Минюст начал дисциплинарное производство против юристов по делу Ефремова
Дело журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд признал законным продление ареста Сафронова

Пандемия коронавируса

Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек COVID-19 в вузах РФ

Навальный попал в больницу

Навальный опубликовал свое фото из больницы

Навальный попал в больницу

Песков заявил, что в Кремле будут только рады возвращению Навального

Песков заявил, что в Кремле будут только рады возвращению Навального
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');