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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:12Заразились
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Пермский министр заразился коронавирусом

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Коронавирус диагностирован у министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, сообщается в официальном телеграм-канале министерства во вторник.

"Сегодня у министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова по результатам тестирования был подвержен COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне министр почувствовал недомогание, при этом ярко выраженных симптомов не было. Заболевание проходит бессимптомно, Батмазов лечится дома.

Как сообщалось, за последнее время стало известно о нескольких случаях заражения коронавирусом среди политиков в Пермском крае. Так, коронавирус подтвержден у избранного губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, замглавы администрации губернатора Николая Иванова, депутата Госдумы РФ Игоря Сапко (представляет Пермский край и Удмуртию), депутата Пермской городской думы Ильи Лисняка, депутата думы Добрянского городского округа Марка Коробова, главы города Березники Сергея Дьякова, замглавы администрации Перми Виктора Агеева, депутата Заксобрания региона Марии Коноваловой и главы Добрянского городского округа Константина Лызова.

Кроме того, коронавирус был диагностирован у генерального директора Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского Андрея Борисова.

По последним данным, всего с начала эпидемии в крае выявлено 9225 заразившихся COVID-19, из них 418 инфицированных скончались, 6371 человек выздоровели.

Хроника 09 января – 22 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Виктор Батмазов Пермский край Коронавирус

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