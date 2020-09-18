Глава пермских Березников заразился коронавирусом

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Глава города Березники (Пермский край) Сергей Дьяков госпитализирован в больницу с коронавирусом, сообщается на странице пресс-службы администрации города в соцсети в пятницу.

"В настоящее время Сергей Петрович проходит лечение в краевой больнице им. Е.А. Вагнера", - говорится в сообщении. Отмечается, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Временное исполнение обязанностей главы города возложено на первого заместителя руководителя администрации Владимира Шанина.

За прошедшие сутки стало известно, что коронавирус подтвердился также у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, депутата Пермской городской думы Ильи Лисняка и депутата Думы Добрянского городского округа Марка Коробова.

Ранее в Пермской городской думе коронавирусом переболели два депутата - Владимир Плотников и Александр Филиппов.

По последним данным, всего с начала эпидемии в крае выявлено 8944 заразившихся COVID-19, из них 392 инфицированных скончались, 6199 человек выздоровели.