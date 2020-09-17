Губернатор Пермского края Махонин отправлен в больницу с COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Коронавирус выявлен у избранного губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, его госпитализировали. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе администрации губернатора и правительства региона в четверг.

"При появлении легких симптомов недомогания у Дмитрия Махонина был взят мазок, определили иммуноглобулин. Сделали КТ. Через 24 часа получили ответ из референс-лаборатории Роспотребнадзора, который подтвердил наличие коронавирусной инфекции", - сказали в пресс-службе.

Сотрудник пресс-службы рассказал, что болезнь у Махонина протекает в легкой форме.

О том, что Махонин ушел на больничный с признаками ОРВИ, стало известно 17 сентября. На тот момент заражение коронавирусом не было подтверждено, врачи проводили дополнительное обследование.

Инаугурация Махонина, который победил на выборах 13 сентября, была запланирована на 21 сентября. За Махонина проголосовали 75,69% избирателей при явке 35,7%.