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В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве и расчленении транссексуала

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве 24-летнего приезжего транссексуала, туловище которого нашли в июне в реке Мга в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Это 53-летний актер, уроженец Томской области.

По версии следствия, убийство он совершил в ночь на 13 января в апарт-отеле на Васильевском острове, куда потерпевший пришел по его приглашению. Предположительно, актер заподозрил гостя в намерении усыпить его и обокрасть, и решил его зарезать ножом.

После убийства он скрывался в Твери, а в Петербург приехал, чтобы спрятать части тела жертвы.

Выйти на след предполагаемого убийцы полиции помогло изучение связей погибшего. В МВД объяснили, что убитый "был транссексуалом и имел отношение к сфере сексуальных услуг трансгендеров", а задержанный был его постоянным клиентом.

Подозреваемый в 2017 году участвовал в конфликте со стрельбой во время игры в покер в квартире знаменитого актерского дома Басина на площади Островского, напомнили в полиции. По данным СМИ, участником того конфликта был Юрий Яновский, которому в 2017 году было 50 лет, однако сведений о его актерской карьере в открытых источниках нет.

Ленинградская область Мга Петербург МВД

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