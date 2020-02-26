Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвиняемому в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко историку Олегу Соколову еще одно обвинение - в незаконном хранении оружия.

"Интриги тут нет. Дело о незаконном хранении оружия было возбуждено тогда же, когда и дело об убийстве. Сейчас же после результатов экспертизы, моему подзащитному предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия", - сказал в среду "Интерфаксу" адвокат историка Александр Почуев.

Он отметил, что нелегальность оружия Соколов ранее сам признавал. Кроме того, он сам выдал следователям обрез.

"Подчеркну, что убийство было совершено именно из нелегального оружия, а не из легального. Это еще раз подчеркивает спонтанность совершения преступления", - сказал адвокат.

Он пояснил, что обрез достался его подзащитному "в наследство от собственников квартиры", которую Соколов приобрел в 90-х годах.

Как сообщалось ранее, 26 декабря 2019 года в Мойке были найдены человеческие останки. Следствие предположило, что они принадлежат Ещенко.

По версии следствия, 24-летняя Ещенко была убита в ночь на 8 ноября 2019 года из мелкокалиберного обреза. В совершении преступления обвиняется 63-летний экс-доцент СПбГУ Соколов, с которым девушка состояла в близких отношениях. Через пару дней после убийства Соколов расчленил тело сожительницы и частично успел утопить в Мойке.

Спасатели в ноябре обнаружили все части расчлененного тела девушки, кроме ног. 16 ноября Ещенко была похоронена на Кубани, в родной станице Старовеличковской.

Ученый вину признал. В настоящий момент он находится под арестом в Москве, где проводилась его психолого-психиатрическая экспертиза. Как сообщалось со ссылкой на информированный источник, специалисты признали историка Соколова вменяемым, опровергнув таким образом выдвигаемую защитой версию об убийстве в состоянии аффекта.

Уволенный из СПбГУ после убийства историк Соколов является кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и эпохе Наполеона, основоположником военно-исторической реконструкции в России.

Делом Соколова занимается центральный аппарат СК РФ.