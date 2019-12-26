В Петербурге нашли возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге обнаружены человеческие останки, которые могут принадлежать убитой историком Олегом Соколовым аспирантке Анастасии Ещенко, сообщила "Интерфаксу" адвокат семьи погибшей в четверг.

"По моей информации, в черте Петербурга найдены останки человека. Экспертиза еще не проводилась, но есть предположение, что найденные части тела принадлежат Анастасии", - сказала Александра Бакшеева.

Как ранее сообщал "Интерфаксу" информированный источник, спасатели в ноябре обнаружили все части расчлененного тела девушки, кроме ног. Ещенко была похоронена 16 ноября на Кубани, в родной станице Старовеличковской.

Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал. По версии следствия, Соколов убил девушку в ходе конфликта в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза, расчленил ее тело и частично утопил его в Мойке.

11 ноября Соколов был арестован, сейчас он находится в Москве, ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу в специализированном учреждении.