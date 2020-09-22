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Министр культуры РФ самоизолировалась из-за COVID-19 у ее отца

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Глава Министерства культуры России Ольга Любимова ушла на самоизоляцию после того, как у ее отца, ректора Высшего театрального училища им. Щепкина Бориса Любимова подтвердили заражение коронавирусом.

"Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию. Врачи диагностировали у ректора Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова COVID-19, сейчас отец министра находится в больнице", - сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева во вторник "Интерфаксу".

Она уточнила, что "в целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора Ольга Любимова будет находиться на самоизоляции в течение 14 дней, поскольку имела контакты с больным коронавирусной инфекцией".

По словам Усачевой, самоизоляция министра не повлияет на работу министерства.

"Руководство деятельностью ведомства не остановится ни на минуту. В Минкультуры России во время пандемии успешно отработаны все процессы дистанционной работы: расширена платформа для организации видеоконференцсвязи, которая обеспечивает проведение совещаний с участием руководства министерства, сотрудников, а также приглашенных гостей, организован удаленный доступ к системе документооборота, включая мобильные устройства. Созданы все необходимые условия для оперативной и эффективной дистанционной работы", - добавила пресс-секретарь.

Пресс-служба Минкультуры РФ сообщила 6 мая, что у Любимовой был подтвержден коронавирус, болезнь протекала в легкой форме. Она проходила лечение дома, в госпитализации необходимости не было. 14 мая министр вернулась к работе.

Минкультуры РФ Ольга Любимова Борис Любимов Коронавирус

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